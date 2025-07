Casy's General Stores: Allzeithoch nach Top-Quartal, starker Prognose und Dividendenerhöhung!

Ausbruch auf neue Höchststände!

Rückblick

Nach dem jüngsten Quartalsbericht sprang die Aktie auf ein neues Allzeithoch. Der Betreiber von Convenience-Stores und Tankstellen erzielte Umsätze und Gewinne über den Erwartungen der Analysten. Casy's überraschte auch mit einer starken Prognose und kündigte eine Dividendenerhöhung an. Nach einer Konsolidierung wurde gerade ein frisches Rekordhoch erreicht.

Casy's General Stores-Aktie: Chart vom 03.07.2025, Kürzel: CASY, Kurs: 517.23 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie hat mit dem Ausbruch über die orange Trendlinie bereits ein Kaufsignal generieren. Ein temporärer Rücksetzer in den Bereich von 515 USD würde sich zum Einstieg anbieten.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb des Tiefs der Vorwoche sollte die Aktie des Convenience-Stores- und Tankstellenbetreibers nicht mehr schließen. Dadurch würde sich das bullische Bild eintrüben und die Risiken des Schließens der Kurslücke zunehmen.

Meinung

Casey's bietet Kraftstoff zur Selbstbedienung, eine große Auswahl an Lebensmitteln und eine Reihe von frisch zubereiteten Speisen an. Mit seinen Convenience-Stores und Tankstellen, vorwiegend in ländlichen Regionen, verfügt das Unternehmen über ein robustes Geschäftsmodell. Charttechnisch hat die Aktie mit dem Breakout auf neue Höchststände ein starkes Kaufsignal generiert. Wenn die Bullen die Marke um 515 USD verteidigen, sollten wir von weiter steigenden Kursen profitieren können.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 19.23 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 187.47 Mio. USD

Meine Meinung zu Casy's General Stores ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 07.07.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.