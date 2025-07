Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB dürfte den Einlagensatz im September auf 1,75% senken und danach für längere Zeit auf diesem Niveau belassen, so die Analysten der DekaBank.Sie würden daher mit seitwärts bis leicht nach oben gerichteten Renditen kurzlaufender Bundesanleihen rechnen. Die Steilheit der Bundkurve spiegele vor allem die Ausgabenpläne für Verteidigung und Infrastruktur wider. Sie würden auch auf längere Sicht nur von überschaubaren makroökonomischen Auswirkungen ausgehen, sodass weder die an den Rentenmärkten eingepreisten langfristigen Inflationserwartungen noch die realen Renditen von dieser Seite signifikanten Aufwärtsdruck erfahren sollten. Die Erwartung höherer Neuemissionen spiegele sich bereits in gestiegenen Laufzeitprämien wider. Diese könnten aber noch etwas weiter zunehmen, auch vor dem Hintergrund des voranschreitenden Bilanzabbaus des Eurosystems. (Volkswirtschaft Prognosen vom 03.07.2025) (07.07.2025/alc/a/a) ...

