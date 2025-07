FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen von 67 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem soliden dritten Geschäftsquartal. Er erwartet eine Bestätigung der Jahresprognose. Gegenwind von Währungsseite könne aber dafür sorgen, dass der bereinigte Gewinn je Aktie eher in die untere Hälfte der Spanne tendiert. Das Unternehmen dürfte aber weiterhin die Konkurrenz übertreffen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 08:25 / CET

DE000SHL1006