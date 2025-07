Der unaufhaltsame Trend bei digitalen Währungen setzt sich fort. Anleger pumpen weiter massiv Geld in Krypto-Anlageprodukte. In der vergangenen Woche flossen weitere 1,04 Milliarden Dollar in den Sektor. Damit hält die Serie an Zuflüssen nun bereits die zwölfte Woche in Folge an, wie aus dem neuesten Bericht des Vermögensverwalters CoinShares hervorgeht.Das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) in Krypto-Produkten kletterte auf ein neues Allzeithoch von beeindruckenden 188 Milliarden Dollar. Seit Beginn ...

