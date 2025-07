Mainz (ots) -Der Angriff auf Bernhard Günther / SWR Doku aus der Reihe "ARD CrimeTime" am 8. Juli, 23:15 Uhr im Ersten / 23. Juli, 23:30 Uhr im SWR (seit 25. Juni 2025 in der ARD Mediathek)Im März 2018 wird der Top-Energiemanager Bernhard Günther von zwei unbekannten Tätern mit konzentrierter Schwefelsäure überschüttet. Der Angriff kommt aus dem Nichts, der 51-Jährige schleppt sich schwer verletzt nach Hause, wählt den Notruf. Er überlebt, wird unzählige Male operiert. Wer hat Interesse daran, Bernhard Günther auszuschalten? Die ARD CrimeTime-Serie "Das Säure-Attentat - Der Angriff auf Bernhard Günther" von Igor Hartmann und Daniel Remsperger zeigt Das Erste am 8. Juli ab 23:15 Uhr (Folge 1 und 2). Am 23. Juli strahlt das Fernsehprogramm des SWR ab 23:30 Uhr die drei Folgen aus, sie sind bereits in der ARD Mediathek abrufbar."Genau eine Person kommt in Frage, der ich diese Skrupellosigkeit zutraue," sagt der Energiemanager Bernhard Günther. Nachdem die Ermittlungen nicht vorankommen, setzt er Privatermittler auf den Fall an. Ein sechsstelliger Betrag wird von seinem Arbeitgeber, der E.ON-Tochter Innogy, für Hinweise ausgelobt und ausbezahlt. Endlich kommt Bewegung in den Fall. Die Spurensuche führt ins Rotlichtmilieu, aber auch zu Managerkreisen.Bernhard Günther: "Nach der Veröffentlichung der Doku haben ich und meine Frau eine überwältigende Vielzahl von unterstützenden Reaktionen erhalten. Viele teilten uns mit, dass sie nun zum ersten Mal meinen Fall und unser Ringen mit den Ermittlungsbehörden durchdrungen haben. Diese positiven Reaktionen bestärken unsere Hoffnungen und geben uns die Kraft weiterzumachen." Und weiter: "Mit der Veröffentlichung der Doku ist eine Vielzahl an Hinweisen eingegangen. Nach unserer aktuellen Bekanntmachung, dass wir nun privat 100.000 Euro für Hinweise auf den Auftraggeber ausloben, ist die Zahl der Hinweise rapide angestiegen. Diese werden nun von meinem Rechtsanwalt Sascha Kuhn geprüft. Täglich werden es mehr Hinweise. Die Schlinge für den von uns vermuteten Auftraggeber der Tat zieht sich hoffentlich zu." Bernhard Günther fügt hinzu: "Wir stehen im Austausch mit der ermittelnden Staatsanwaltschaft Wuppertal. Staatsanwältin Janina Bachtenkirch hatte in der Doku die undankbare Rolle, die erheblichen Ermittlungsversäumnisse und Fehleinschätzungen in der Arbeit ihrer Vorgänger bei Polizei und Staatsanwaltschaft verteidigen zu müssen."Zitate bei Nennung der Quelle "SWR / NDR" frei.ARD CrimeTime: Das Säure-Attentat - Der Angriff auf Bernhard GüntherAm 8. Juli ab 23:15 Uhr Folge 1 und 2 im Ersten; am 23. Juli ab 23:30 Uhr 3 Folgen à 30 Minuten im Fernsehprogramm des SWR (seit 25. Juni in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/ard-crime-time/staffel-42/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8zODIyMDEyNQ/42)). Eine Produktion der DOKFILM im Auftrag von SWR / NDR.Fotos auf ARD-foto.de (https://www.ardfoto.de/index.phtml)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/ard-crime-time-saeureattentatNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6071528