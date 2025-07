© Foto: Dall-E

Der Kryptomärkt startet mit neuer Energie in die Woche. Angeführt von Dogecoin, XRP und Solana, die am Montagmorgen spürbare Kursgewinne verzeichnen! Ripple hat mit seinem Antrag auf eine nationale Banklizenz in den USA einen strategischen Schritt eingeleitet, der das Vertrauen der Anleger in XRP erneut entfacht hat. Seit der offiziellen Einreichung des Antrags am 2. Juli bei der U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) stieg der XRP-Kurs stetig an und legte am Montagmittag um 0,8 Prozent auf 2,29 US-Dollar zu (Stand: 13:00 Uhr MESZ). Sollte Ripple die Zulassung erhalten, könnte das Unternehmen künftig als bundesregulierte Trust-Bank operieren. Analysten sehen darin einen …