Absatz im 2. Quartal 2025 geht um 5?% im Jahresvergleich auf 106.715 Fahrzeuge zurück - ein saisonal bedingter Anstieg von 7?% gegenüber dem Vorquartal ist jedoch erkennbar. Nordamerika bleibt schwach: Der Lkw-Absatz sank dort um 20?% im Jahresvergleich und um 1?% gegenüber dem Vorquartal, was auf eine weiter rückläufige Nachfrage hinweist. In Asien zeigen sich erste Anzeichen einer Stabilisierung mit einem Anstieg von 7?% im Quartalsvergleich, allerdings liegt das Absatzniveau noch 7?% unter dem Vorjahreswert. Europa entwickelte sich hingegen deutlich positiver: Die Mercedes-Benz-Lkw legten dort um 25?% im Vergleich zum Vorjahr und um 14?% gegenüber dem Vorquartal zu - ein Zeichen für eine Erholung nach einem schwachen Geschäftsjahr 2024. Daimler Buses setzte sein stabiles Wachstum fort und verzeichnete ein Plus von 6?% im Jahresvergleich sowie 13?% im Quartalsvergleich. Die regionale Absatzschwäche hat sich somit von Europa (Anfang 2024) nach Nordamerika (2025) verlagert - bedingt vor allem durch Unsicherheiten bezüglich US-Zöllen, die Investitionsentscheidungen verzögern. Trotz der Erholung in Europa bleibt die Gesamtnachfrage seit dem ersten Quartal 2024 fragil. Vor diesem Hintergrund bestätigen die mwb-Analysten ihr Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 34,00 EUR angesichts anhaltender Marktherausforderungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag





