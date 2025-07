Krypto News: Darum könnte Trumps Big-Beautiful-Bill BTC zu neuen Höchstständen verhelfen

Donald Trumps neues milliardenschweres Ausgabepaket sorgt derzeit nicht nur in der US-Politik für Schlagzeilen, sondern könnte auch erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Warum könnte die "Big Beautiful Bill" Bitcoin also zu neuen Höchstständen verhelfen und welche Faktoren sprechen für eine baldige Krypto-Rallye?

Ausgabepaket im Wert von 3,3 Billionen $ könnte kurzfristig einen Bullenmarkt begünstigen

Dem neuen US-Präsidenten ist es tatsächlich gelungen. Er konnte eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen in Form des von ihm als Big Beautiful Bill bezeichneten Ausgabepaketes umsetzen. Selbiges bezieht sich auf den sogenannten One Big Beautiful Bill Act, der am 3. Juli vom US-Kongress verabschiedet wurde.

Hierbei handelt es sich um ein massives Ausgabepaket im Wert von 3,3 Billionen $, das eine breite Palette von Maßnahmen umfasst. Zum einen soll hiermit ein starker wirtschaftlicher Stimulus gesetzt werden. Ähnlich wie beim Consolidated Appropriations Act von 2020 enthält die Big Beautiful Bill möglicherweise direkte Zahlungen an Haushalte, Unterstützung für Unternehmen und Infrastrukturinvestitionen.

President @realDonaldTrump has signed his $3.3 trillion "big, beautiful bill" into law. pic.twitter.com/F65bNxKLRU - Fox News (@FoxNews) July 4, 2025

Ergänzt werden könnte das durch Steuersenkungen, Bonusabschreibungen für Unternehmen und weitere fiskalische Anreize. Außerdem sollen auch militärische und sicherheitsrelevante Ausgaben erhöht und regulatorische Änderungen vorgenommen werden.

Interessanterweise könnten BTC und der gesamte Krypto-Bullmarkt zu den größten Profiteuren dieser Spending Bill gehören. Tatsächlich war es nähmlich so, dass der Kryptomarkt bereits nach der Verabschiedung der letzten großen Spending Bill 2020 zur Corona-Pandemie eine starke Rallye erlebte. Die Altcoin-Marktkapitalisierung stieg damals nach der Verabschiedung des Spending Bills um über 700 % an und Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch.

Auch dieses Mal könnte die Spending Bill einen solchen Boom hervorrufen. Durch das Ausgabepaket wird schließlich die Geldmenge in der US-Wirtschaft erheblich erhöht. Das führt potenziell natürlich zu Inflation, da mehr Geld im Umlauf ist, während die reale Wirtschaftsleistung nicht proportional steigt. Historisch gesehen fließt ein Teil dieser frischen Liquidität auch in risikoreiche Anlagen wie eben auch Kryptowährungen.

Gleichzeitig wird Bitcoin ja von vielen als Inflationsschutz wahrgenommen und oft als digitales Gold bezeichnet. Da sein Angebot auf 21 Millionen Coins begrenzt ist, könnte mehr Liquidität bei potenziell erneut steigender Inflation BTC zu einem sehr attraktiven Investment für Privatanleger und institutionelle Investoren machen, die einen Hedge gegen eine steigende Inflation suchen.

Schwacher Dollar und sinkender Leitzins könnten den Wert von BTC stärken

Zudem könnte der Dollar eine starke Devaluierung erleben. Die massive Verschuldung schwächt die Währung der USA nämlich langfristig. Das könnte den direkten Wert von Bitcoin im Verhältnis zum Dollar natürlich stärken und wie gesagt immer mehr Anleger dazu bringen, Bitcoin als Hedge zu betrachten.

Außerdem könnte die Big Beautiful Bill auch mit einer wieder lockereren Geldpolitik der USA zusammenfallen. Donald Trump drängt die FED ja schon seit Längerem, den Leitzins zu senken. Und in den letzten Tagen haben sich die Anzeichen dafür gemehrt, dass ein Rate Cut in den kommenden Monaten bevorstehen könnte.

JUST IN : The odds of an interest rate cut happening this month have jumped above 25% pic.twitter.com/85ZpzBuZUV - Barchart (@Barchart) July 2, 2025

Eine solche Leitzinssenkung hat sich historisch gesehen ebenfalls sehr positiv auf die Kurse von Risiko-Assets wie Kryptowährungen ausgewirkt. Das alles könnte dazu führen, dass der Kryptomarkt im weiteren Verlauf 2025 einen ähnlichen Boom erlebt, wie es bereits 2020 das letzte Mal der Fall war.

Von einem Krypto-Boom und vor allem einer Altcoin-Season könnten dann vor allem junge Projekte profitieren, die in diesen günstigen Marktbedingungen gelauncht werden und spannende Utilitys für Anleger bieten.

HYPER-Presale bietet Anlegern heute noch einen spannenden Einstieg

Um einen in diesem Kontext interessanten Altcoin könnte es sich unter anderem bei HYPER handeln. Die Entwickler des dahinterstehenden Projektes Bitcoin Hyper wollen hier nämlich echte Utility für die Leitwährung des Kryptomarktes schaffen und mit Bitcoin Hyper eine echte L2-Lösung für Bitcoin entwickeln.

Bitcoin ist zwar die Leitwährung des Kryptomarktes, allerdings aufgrund des Alters der Blockchain in vielerlei Hinsicht kaum noch konkurrenzfähig. Jüngere Krypto-Projekte wie etwa Solana oder auch Ethereum unterbieten BTC heutzutage in Sachen Transaktionskosten und Transaktionsgeschwindigkeiten deutlich.

Quelle: Bitcoinhyper.com

Vor allem für Micro-Payments ist Bitcoin kaum noch geeignet, da die Transaktionskosten dann oft einen Großteil des eigentlichen Transaktionswertes auffressen. Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, setzen die Entwickler von Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine als Basis ihrer L2-Lösung. So soll von den extrem schnellen und günstigen Transaktionen des Solana Netzwerks profitiert werden können, welche dann hier mit Bitcoins Stand als Leitwährung kombiniert werden.

Das könnte Bitcoin wieder für Micro Transactions nutzbar machen und dementsprechend groß könnte die Utility sein, die Bitcoin Hyper erschafft. Interessant für Anleger ist heute zudem vor allem, dass sich der Coin gerade noch ganz am Anfang seiner Entwicklung in der sogenannten Presale-Phase befindet. Das bedeutet, dass HYPER gerade nur über die offizielle Website von Bitcoin Hyper und das dort befindliche Vorverkaufs-Widget gekauft werden kann.

Hier wird er gerade noch zum rabattierten Festpreis von 0,012175 $ angeboten und es kamen bereits über 2 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen.

