DJ Siemens Healthineers: Keine Beeinträchtigung durch China-Restriktionen

Von Nina Kienle

DOW JONES--Siemens Healthineers rechnet nicht damit, dass sich Beschränkungen für den Kauf von EU-Medizinprodukten in China auf sein Geschäft auswirken werden. Der Medizintechnikkonzern bestätigte am Montag, dass Produkte mit Lizenzen der National Medical Products Administration des Landes nicht betroffen seien. Hochwertige medizinische Bildgebungsgeräte wie Linearbeschleuniger, die hauptsächlich zur Behandlung von Krebs eingesetzt werden, oder 7-Tesla-MRT-Scanner werden in China hergestellt, so das Unternehmen.

China hat reziproke Beschränkungen für Importe von Medizinprodukten aus der EU verhängt, was auf zunehmende Handelsspannungen zwischen Peking und Brüssel hindeutet. Unternehmen mit Sitz in dem 27-Mitglieder-Block sind vom Verkauf an die chinesische Regierung ausgeschlossen, wenn der Beschaffungswert mehr als 45 Millionen Yuan beträgt, wie das chinesische Finanzministerium in einer auf Sonntag datierten Erklärung mitteilte. Die Regelung tritt am 6. Juli in Kraft. Europäische Unternehmen mit Niederlassungen in China werden von den Beschränkungen ausgenommen sein. Für nicht-europäische Unternehmen dürfe der Anteil der aus der EU importierten Medizinprodukte 50 Prozent des Wertes eines staatlichen Beschaffungsauftrags nicht überschreiten, so das Ministerium. Die Beschränkungen gelten nach Angaben des Ministeriums nicht für Beschaffungsprojekte, bei denen der Bedarf nur durch aus der EU importierte Medizinprodukte gedeckt werden kann.

Siemens Healthineers unterhält in China sechs Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte, zwei Innovationszentren und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen rund 11 Prozent seines weltweiten Umsatzes in China.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2025 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.