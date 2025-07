Kommt Ballie doch nicht pünktlich im Sommer auf dem Markt? Brancheninsidern zufolge will Samsung den Start des Roboters verschieben. Der Konzern soll an der Sinnhaftigkeit zweifeln. Die Korea Times berichtet, dass Samsung den für diesen Sommer geplanten Marktstart seines KI-gestützten Kugelroboters mit dem lustigen Namen Ballie hinauszögern will. Der Konzern sucht nach einer besseren Positionierung für den Roboter in Haushalten, die bereits mit KI-gestützten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...