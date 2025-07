Die US-Regierung hat die Zollpause bis zum 1. August 2025 verlängert. Ursprünglich sollte sie am 9. Juli enden. Durch den Schritt sollen Handelspartner mehr Zeit für neue Abkommen bekommen. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte zudem weitere Zoll-Deals an. DER AKTIONÄR beleuchtet die aktuelle Lage. Rückblick: Bereits am Donnerstag hatte Trump den 1. August als Stichtag genannt, ab dem "das Geld in die USA fließen soll". Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent bestätigten ...

