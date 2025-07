Die Geneva Business School hat diese Woche in Barcelona ihre traditionelle Abschlussfeier ausgerichtet. In diesem Jahr stand ein ganz besonderes Ereignis im Mittelpunkt: das 30-jährige Jubiläum der Institution. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Ausbildung von Führungskräften in einem globalisierten Umfeld hat die Geneva Business School ihr praxisorientiertes und internationales Lehrmodell, das sich an den akademischen Standards der Schweiz orientiert, als wichtige Referenz im spanischen Bildungssystem etabliert.

"Unsere Studierenden erwartet eine Welt, die von komplexen geopolitischen Herausforderungen geprägt ist und dringend eine neue Art von Führung benötigt. Ihre Ausbildung an der Geneva Business School hat ihnen ein umfassendes Verständnis dafür vermittelt, was es bedeutet, auf globaler Ebene mit Integrität zu führen", so Nicola Jackman, Global Head of Academics an der Geneva Business School, bei ihrer Rede während der Feier.

Mit Standorten in Barcelona und Madrid verbindet die Geneva Business School Schweizer Exzellenz mit einem multikulturellen Umfeld. Das Lehrmodell beruht auf projektbasiertem Lernen, bei dem die Studierenden von Beginn an reale Fähigkeiten und Instrumente im Rahmen von Unternehmensprojekten anwenden. Zudem gehören aktive Fachleute aus Schlüsselbereichen wie Finanzen, Marketing, Beratung und Unternehmertum zum Lehrkörper, sodass ein Lehrplan angeboten werden kann, der eng an den realen Herausforderungen des Marktes ausgerichtet ist.

An der diesjährigen Abschlussfeier wurden zwei prominente Persönlichkeiten aus der Wirtschaft als Ehrengäste begrüßt, die den Absolventen Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder gewährten und fachlichen Rat für eine erfolgreiche berufliche Zukunft mitgaben. Um die Schüler beim Start in diesen neuen Lebensabschnitt zu unterstützen, erteilten Agustín Gómez, Mitbegründer von Wallapop, und Francisco Campo, Präsident der Planet Future Foundation, wertvolle Empfehlungen im Einklang mit der Leitidee der Schule.

"Es gibt zwei einfache Dinge, die ich meinen Kindern und Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Erstens: Das Wissen um die eigenen größten Schwächen kann uns viel Leid ersparen. Zweitens: Wenn Sie Ihr natürliches Talent entdecken, wird es Ihnen leichter fallen, die Orte, Projekte und Menschen zu finden, an denen Sie glänzen können", erklärte Agustín Gómez in seinem Vortrag.

Francisco Campo betonte, wie wichtig es sei, positive und nachhaltige Auswirkungen auf das geschäftliche und soziale Umfeld anzustreben, und forderte die Absolventen auf, ihr Wissen mit einer zukunftsorientierten, engagierten und transformativen Vision anzuwenden. "Es ist mir eine Ehre, an der diesjährigen Feier teilzunehmen, die Absolventen zu inspirieren und ihnen dabei zu helfen, ihre Ängste zu überwinden, während sie diesen neuen Lebensabschnitt antreten", erklärt Campo.

Die über 168 Absolventen des diesjährigen Jahrgangs stammen aus rund 40 verschiedenen Ländern und spiegeln damit den globalen Charakter der Einrichtung wider. Die Geneva Business School hat sich zu einer Brücke zwischen internationalen Talenten und der europäischen Geschäftswelt entwickelt. Vor diesem Hintergrund ist der Einfluss des Schweizer Modells besonders relevant: Die herausragende Stellung der Schule im spanischen Kontext wird besonders deutlich, wenn man die Fähigkeit des Landes betrachtet, Talente anzuziehen und zu halten. Laut dem aktuellen World Talent Ranking des Institute for Management Development (IMD), das 64 Länder bewertet, liegt Spanien auf Platz 32 weit hinter der Schweiz, die erneut die Liste anführt. Dieses Ranking zeigt deutlich die Schwierigkeiten Spaniens, sich als Talent-Hub zu etablieren, während sich das Schweizer Modell im Vergleich positiv abhebt.

Die Geneva Business School bietet daher eine überzeugende Lösung. Eine Ausbildung von internationaler Qualität aus Spanien, kombiniert mit Schweizer Methodik und direkter Verbindung zum Markt eine strategische Kombination, um Führungskräfte darauf vorzubereiten, in globalen Umgebungen Verantwortung zu tragen und Zugang zu erstklassiger Bildung zu erhalten, ohne dafür ins Ausland wechseln zu müssen.

Zusätzlich zum Unterricht fördert die Schule eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen und Organisationen und organisiert Praktika, Workshops mit Experten und Aktivitäten, die eine Brücke zwischen der akademischen Welt und der Realität des Arbeitsmarktes schlagen. Diese Dynamik hilft den Studierenden, sich vom ersten Tag an in anspruchsvolle und kontinuierlich evolvierende Umgebungen zu integrieren.

Eine weitere tragende Säule der Geneva Business School ist ihr Engagement für die Talentförderung durch Motivation, Kreativität und Unternehmergeist. Die Studierenden werden dazu angeregt, ihr Potenzial zu erkennen, ihre Ziele zu entdecken und ihre Fähigkeiten in realen Kontexten anzuwenden. In Übereinstimmung mit diesen Zielen wurden während der Veranstaltung Beiträge von führenden Persönlichkeiten aus den Bereichen soziales Engagement und Technologieunternehmertum präsentiert.

Der Auftrag der Geneva Business School reicht über die Vermittlung technischer Fähigkeiten hinaus: Sie möchte zukünftige Führungskräfte positiv beeinflussen, indem sie eine stringente Methodik mit individueller Betreuung, hochwertigen Ressourcen und einer klaren Ausrichtung auf den beruflichen Erfolg verbindet.

