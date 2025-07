Straubing (ots) -Dass Polen nachgezogen und seinerseits Kontrollen an der polnisch-deutschen Grenze eingeführt hat, hat im Vorfeld für viel Wirbel gesorgt. Zumindest am Montag jedoch rollte der Grenzverkehr weitgehend störungsfrei. Wer die entspannten polnischen Grenzbeamten beobachtete, die sich mit wenigen Stichproben zufriedengaben, konnte erkennen: Da war viel Symbol- und Innenpolitik im Spiel. Die eigenen Bürger sollen sehen, dass es einen Politikwechsel beim Thema Migration gibt.Allerdings ist auch den Regierungen in Berlin und in Warschau klar: Die Kontrollen können nicht die letzte Antwort auf die Herausforderungen an Europas Grenzen sein. Sie sind ein Weckruf, dass es endlich tragfähige, gemeinsame Lösungen braucht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6071811