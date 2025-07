Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die Data Center Intelligence Group (DCIG), ein führendes globales Forschungs- und Analyseunternehmen im Technologiebereich, hat kürzlich den Huawei OceanStor Dorado All-Flash-Speicher in ihrem DCIG TOP 5 Cybersecure 10PB+ NAS Solutions Report 2025-26 aufgeführt. Der Huawei OceanStor Dorado All-Flash-Speicher wurde bereits mehrfach für seine führende Datenresilienz und NAS-Funktionen gelobt.In dem Bericht prognostiziert DCIG, dass sich der weltweite NAS-Markt in den nächsten sieben Jahren nahezu verdreifachen wird. Diese weit verbreitete Akzeptanz bringt jedoch auch zunehmende Herausforderungen für die Ausfallsicherheit mit sich, insbesondere durch die wachsende Bedrohung durch Ransomware. Infolgedessen legen Unternehmen bei der Auswahl von NAS-Speichern immer mehr Wert auf die Datenresilienz.Der Bericht zeigt, dass Unternehmen bei der Anschaffung von NAS-Speichern die Datenresilienz in den Vordergrund stellen sollten - mit Fokus auf Schlüsselfunktionen wie Ransomware-Erkennung, Verschlüsselung im Ruhezustand, sichere Snapshots sowie Rechteverwaltung und -kontrolle. Um dies zu unterstützen, bewertete DCIG für ihren Bericht die Speicherdienste und die Datenresilienz von 24 gängigen NAS-Lösungen und untersuchte dabei mehrere Aspekte, darunter Zuverlässigkeit, Leistung und Ausfallsicherheit. Der Bericht bietet wertvolle Einblicke für Unternehmen, die NAS-Speicher kaufen möchten.Der Bericht bezeichnete den Huawei OceanStor Dorado All-Flash NAS-Speicher als ein herausragendes Produkt in einer Reihe von Bereichen:Umfassender Schutz vor Ransomware: Die in die Lösung integrierten Funktionen zur Erkennung von Ransomware vor, während und nach einem Ereignis ermöglichen eine schnellere und präzisere Erkennung und eine Erkennungsrate von bis zu 99,99 % für Ransomware. Außerdem schützt es Daten proaktiv mit Hilfe modernster Technologien wie integrierten Honeyfiles und Air Gap.Stabil und zuverlässig: Die Lösung nutzt eine SmartMatrix Full-Mesh-Architektur zusammen mit der einzigartigen NAS-Active-Active-Lösung, um eine Zuverlässigkeit von 99,99999 % zu gewährleisten. Darüber hinaus unterstützt es nahtlose Upgrades von einem einzelnen Gerät auf standortübergreifende Disaster Recovery (DR)-Lösungen, wie Active-Active, 3DC und 4DC DR, um einen permanenten Betrieb zu gewährleisten.Effizient und agil: Das innovative Scale-Out-Dateisystem OceanFS kann die Verarbeitungskapazität des Systems verbessern, während sein intelligentes Metadaten-Layout und der Verzeichnisausgleichsalgorithmus die Dateizugriffsleistung erheblich steigern und eine um 30 % bessere Zugriffsleistung für riesige kleine Dateien im Vergleich zu den nächstbesten der Branche bieten.Der OceanStor Dorado All-Flash-Speicher von Huawei wurde in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren zu einer der cybersicheren DCIG TOP 5-Speicherlösungen ernannt. Huawei hat sich dazu verpflichtet, Innovationen und Investitionen zu priorisieren, um die Speicherleistung, -zuverlässigkeit und -ausfallsicherheit zu verbessern und sich als erste Wahl für Kunden in einer Vielzahl von Branchen zu etablieren.Weitere Informationen über den DCIG TOP 5 Cybersecure 10PB+ NAS Solutions Report 2025-26 finden Sie hier: https://e.huawei.com/en/material/enterprise/55b136cea83242b7978145891e9aadb3Weitere Informationen über die Datenspeicherprodukte und -lösungen von Huawei finden Sie unter: https://e.huawei.com/en/products/storageFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2725213/image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2725214/Huawei.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-oceanstor-dorado-all-flash-speicher-als-eine-der-dcig-top-5-cybersecure-nas-losungen-ausgezeichnet-302498937.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/6071814