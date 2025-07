Straubing (ots) -Eigentlich sollte der große Zoll-Hammer des US-Präsidenten die EU schon am morgigen Mittwoch treffen. Nun jedoch hat Donald Trump den Europäern und jenen Staaten, mit denen er noch keinen Deal ausgehandelt hat, eine Fristverlängerung eingeräumt. Es ist deshalb verständlich, dass Bundeskanzler Friedrich Merz für die Verhandlung unter der Federführung der EU die Parole ausgegeben hat: "Lieber schnell und einfach als langsam und hochkompliziert."Denn was hilft den Unternehmen und letztlich auch den Verbrauchern in Deutschland und Europa mehr: ein gerader Rücken und der Versuch, einen Deal abzuschließen, der dem Goldstandard entspricht, aber letztlich nicht zustande kommt, oder eine schnelle Lösung, die noch nicht alle Detailfragen regelt, aber eine Eskalation verhindert?Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6071830