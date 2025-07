Frederick, Md. (ots/PRNewswire) -AKASO, die bekannte Action-Kameramarke, kündigt stolz das Debüt der AKASO 360 an, einer vielseitigen 360°-Action-Kamera für alle, die dynamische, immersive Aufnahmen aus jedem Winkel machen möchten. Die AKASO 360 ist mit fortschrittlichen Bildgebungsfunktionen sowie einer intuitiven Benutzeroberfläche ausgestattet und macht das kreative 360°-Format zugänglicher denn je - egal, ob Sie ein erfahrener Creator, ein Abenteuerenthusiast oder neugierig auf eine neue Art des Geschichtenerzählens sind.Ausgestattet mit zwei CMOS-Sensoren mit 1/2" sowie 48 MP und in der Lage, 360°-Videos mit 5,7 K aufzunehmen, liefert die AKASO 360 scharfe, stabilisierte Aufnahmen in jeder Umgebung. Sein kompakter Formfaktor, die wetterfeste Konstruktion sowie die nahtlose App-Integration machen ihn zum idealen Begleiter für Reisen, Outdoor-Sport und alltägliche Erkundungen."Wir haben die AKASO 360 entwickelt, um ein neues Maß an kreativer Flexibilität zu bieten", sagt Eric Squires von AKASO. "Ob Sie Ihre Lieblings-Action-Sportart, wunderschöne Naturlandschaften oder spontane Momente dokumentieren, diese Kamera wurde entwickelt, um mit einem schnellen, mobilen Lebensstil Schritt zu halten."Neben 5,7 K @ 30 fps 360° Video und 2,8vK @ 60 fps Single-Lens-Mode sind weitere wichtige Funktionen der AKASO 360:• 72 MP 360° Fotos• Zwei 1/2" 48 MP CMOS Sensoren• Wetterfestes Design• Erst Fotos schießen, dann umgestalten• 360° SuperSmooth-Stabilisierung - Ruhige Aufnahmen, auch bei Bewegung• 360°-Horizontverriegelung - Behält eine ebene Ansicht unabhängig von der Kameraausrichtung bei• Unsichtbarer Selfie-Stick-Effekt - Erzeugt eine schwebende Kameraperspektive• KI-Tracking - Folgt automatisch dem Motiv innerhalb des Bildes• 2,29" hochauflösender Touchscreen• Companion App - Schnelles Bearbeiten und Teilen, keine Registrierung erforderlich• UVP: 199,99 $Die AKASO 360 spiegelt AKASOs kontinuierlichen Fokus auf die Kombination von durchdachtem Design mit leistungsstarker Funktionalität wider, die es Nutzern ermöglicht, mehr Aktionen aus mehr Perspektiven zu erfassen.Informationen zu AKASOAKASO liefert qualitativ hochwertige, erschwingliche Action-Kameras, mit denen Nutzer die dynamischen Momente des Lebens festhalten und mit anderen teilen können. Als eine der weltweit führenden Action-Kameramarken strebt AKASO danach, die Welt in einem anderen, sanfteren Licht erscheinen zu lassen. Mit seiner Philosophie "Let Life Run" ermutigt AKASO kreative Köpfe, sich selbst zu erforschen, zu fördern und zu erschaffen. Die Marke entwickelt ihre Produkte mit Blick auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft und fördert so die Innovation. AKASO hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben, fördert den Naturschutz und arbeitet mit Sportlern zusammen, um Umweltinitiativen zu unterstützen. Mit Lagern in den USA, einem reaktionsschnellen Kundendienst und qualifizierten Ingenieuren gewährleistet AKASO einen schnellen und zuverlässigen Service. Weitere Informationen finden Sie auf akasotech.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sehen-sie-jeden-winkel-akaso-stellt-die-360-vor--eine-neue-art-des-immersiven-storytellings-302498984.htmlPressekontakt:Chris Denny,chris@dennyink.com,435.655.1609Original-Content von: Akaso, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180263/6071844