Krypto-Treasury-Unternehmen nur eine gefährliche Falle für den Krypto-Markt?

Ein unbändiges Interesse an Kryptowährungen ist aktuell von den öffentlichen Unternehmen zu verzeichnen, wobei allein heute sieben von ihnen weitere Kryptoinvestments angekündigt haben. Dennoch sind mit ihnen nicht nur Vorteile, sondern ebenso große Gefahren für Anleger und sogar die gesamte Kryptoindustrie verbunden. Erfahren Sie jetzt näher Details in diesem Beitrag.

Nähere Hintergründe über die Krypto-Treasury-Unternehmen

Bei den Bitcoin-Investments der öffentlichen Unternehmen ist bisher keine Abkühlung zu erkennen. So hat heute Semler Scientific 187 BTC, Genius Group 1.000 BTC, DDC Enterprise Limited 230 BTC, The Blockchain Group 116 BTC, Murano Global Investments PLC erstmalig 21 BTC und Metaplanet 2.205 BTC gekauft.

Somit belaufen sich die heutigen Bitcoin-Investments der öffentlichen Unternehmen auf 3.759 BTC, welche umgerechnet aktuell einen Wert von 406,5 Mio. USD haben. Zudem hat allein Strategy Inc. ein BTC-Investment im Umfang von 4,2 Mrd. USD angekündigt.

BREAKING: STRATEGY JUST ANNOUNCED THAT THEY WILL BUY $4.2 BILLION WORTH OF BITCOIN



THEY WILL BE THE FIRST COMPANY TO HOLD OVER 600,000 BTC pic.twitter.com/adgBPhLPdb - The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) July 7, 2025

Es gibt einige Gründe, welche für den Boom der Krypto-Treasury-Unternehmen sprechen. Unter anderem ist dieser darauf zurückzuführen, dass wie die Krypto-Expertin Lyn Alden anführte, einige Broker keinerlei direkte Investmentmöglichkeiten für Kryptowährungen bereitstellen und manche noch nicht als ETFs verfügbar sind. Somit wächst das Interesse der Anleger, Anteile von Unternehmen mit einer Krypto-Reserve zu erwerben, um eine Exposition zu erhalten.

Davon haben auch die Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen teilweise massiv profitiert. Während viele von ihnen um Hunderte Prozent gestiegen sind, waren es bei anderen sogar Tausende Prozent. Einige Unternehmen nutzen digitale Assets, um somit ihre Risiken zu streuen und ihre Renditechancen zu steigern. Andere befinden sich auf einem absteigenden Ast und nutzen eine solche Strategie teilweise zur Rettung, womit sie jedoch eher weniger erfolgreich waren.

Sind Krypto-Treasury-Unternehmen eine Falle für den Krypto-Markt?

Während sich vielen über die hohe Nachfrage der Krypto-Treasury-Unternehmen freuen, warnen andere hingegen vor deren Gefahren für Investoren und sogar die gesamte Kryptoindustrie. Somit handelt es sich bei ihnen also um ein zweischneidiges Schwert, wobei tendenziell zuerst massive Kursanstiege und danach ebenso steile Korrekturen zu erwarten sind.

Schließen haben sich einige Anleger auf die Krypto-Treasury-Unternehmen von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB und XRP gestürzt. Somit nahmen deren NAVs deutlich zu, sodass viele von ihnen mit Aufschlägen von 10x bis 100x gehandelt wurden. Beispielsweise wurde ETH für 1 Mio. USD erworben, aber die Firma wird nun mit 10 Mio. USD bewertet. Somit ist es praktisch Leverage ohne echten Mehrwert.

Laut Krypto-Experten wie Ran Neuner würde es sich bei den Krypto-Treasury-Unternehmen nicht bloß um temporäre Übertreibungen von Tradern, sondern sogar um einen Trick handeln. So würden Venture Capitalists zu Beginn viele Coins an die jeweilige Firma transferieren. Sobald die Ankündigung dann öffentlich wird, verkaufen sie schnell mit einem hohen Gewinn an die Kleinanleger. Schließlich müssten dabei keinerlei Sperrfristen beachten werden.

Auf diese Weise würden sie ein legales Schlupfloch in Form eines Reverse Mergers nutzen, was im Kontrast zu den traditionellen IPOs stehen würde. So fusionieren sie mit den Unternehmen, wodurch jedoch keine neuen Aktien entstehen, was einen Exit leichter gestaltet. So entfallen langwierige IPO-Prozesse, Lock-up-Fristen und SEC-Prospekt, da die Unternehmen von anderen übernommen werden.

Während die Krypto-Treasury-Unternehmen in einem Bullenmarkt für eine zusätzliche Nachfrage sorgen, kann sich dieses Muster im Bärenmarkt auch umdrehen, sodass der Kurs zurück auf oder unter den NAV fällt. Dann werden sie möglicherweise zu Verkäufen gezwungen, sodass eine höhere Korrelation zwischen Krypto- und Fiatwährungen entsteht sowie somit einem Vorteil entgegenwirkt. Damit könnte der Zyklus erneut mit einer Überhebelung zu Ende gehen.

