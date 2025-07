DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nimmt zum Wochenstart 24.000er-Marke

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es nach dem Rücksetzer zum Wochenschluss am Montag wieder nach oben gegangen. Kontinuierlich kamen Käufe an den Markt, am Nachmittag kletterte der DAX über die 24.000er-Marke und schloss 1,2 Prozent höher bei 24.074 Punkten. An der Börse wurde weiterhin darauf gesetzt, dass der drohende Zollkonflikt nicht eskaliert, sondern eine Lösung gefunden wird. Kurzfristig können die Schwankungen nochmals zulegen, auch im Hinblick auf die dünnen Handelsvolumen im Sommer. Finanzwerte wie auch Rüstungswerte gehörten zu den Gewinnern. Die Renditen der Bundesanleihen zogen leicht an, lieferten allerdings kein Störfeuer für den Aktienmarkt.

Absatzzahlen aus Stuttgart konnten nicht überzeugen

Weder Daimler Truck noch Mercedes-Benz konnten mit den Absatzzahlen für das zweite Quartal überzeugen, allerdings waren die Erwartungen an der Börse nicht hoch gesteckt. Daimler Truck (+1,8%) hat im zweiten Quartal wegen deutlich rückläufigen Verkäufen in Nordamerika weniger Nutzfahrzeuge abgesetzt, insgesamt sackte der Absatz um 5 Prozent ab auf 106.715 Einheiten. Belastet von schwächeren Geschäften in China und den USA hat auch Mercedes-Benz (-0,4%) im zweiten Quartal insgesamt weniger Premiumfahrzeuge losgeschlagen als im Vorjahreszeitraum. Der Konzern erklärt die Entwicklung mit einer bewussten Absatz- und Bestandssteuerung um Auswirkungen der Zollpolitik entgegenzuwirken.

Gegen den Trend gaben Aktien von Medizintechnikanbietern wie Siemens Healthineers, Merck KGaA und Carl Zeiss Meditec bis zu 2,2 Prozent nach. Hier belastete die Stimmung, dass China angekündigt hatte, den Import von Medizintechnik aus der EU einzuschränken. In China hergestellte Produkte seien davon nicht betroffen. Die Beschränkung gilt als Vergeltungsmaßnahme für ein vergleichbares Vorgehen der EU.

Aber auch Analysten setzten Impulse. Berenberg hatte die Kaufempfehlung für Allianz bekräftigt und das Kursziel auf 431 von 419 Euro erhöht - der Kurs stieg um 2,3 Prozent auf 349,60 Euro. Bilfinger zogen um 9 Prozent an, nachdem Metzler das Ziel auf 100 Euro erhöht hatte. Krones geben dagegen mit einer Abstufung um 1,6 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.073,67 +1,2% +19,5% DAX-Future 24.174,00 +1,5% +17,4% XDAX 24.070,45 +1,5% +19,6% MDAX 30.746,88 +1,5% +18,3% TecDAX 3.897,13 +0,6% +13,3% SDAX 17.610,95 +0,7% +27,5% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,06% -46 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 24 16 0 2.832,8 39,6 2.418,0 34,2 MDAX 34 16 0 531,8 22,9 429,5 17,5 TecDAX 16 12 2 764,4 14,5 565,3 11,3 SDAX 42 25 3 80,4 4,6 60,8 3,7 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

