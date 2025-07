Bullen oder Bären? - Der große Wochencheck für DAX, Bitcoin, Gold & Aktien wie Tesla, Apple & PayPal

Anzeige / Werbung

Mit der Verabschiedung des "Big beautiful bill" kam es dann am US-Feiertag zu einer weiteren Erhöhung der Staatsschulden. Einem positiven Impuls für die Wirtschaft stehen weitere Schulden entgegen, die vor allem durch die Zinslast eine enorme Bedeutung erhalten. Zu den Gegnern dieser Schulden-Wachstums-Strategie des US-Präsidenten, der nur knapp das US-Repräsentantenhaus davon überzeugt hat, war Elon Musk. In einer ersten Reaktion gab dieser dann am Wochenende bekannt, eine eigene Partei gründen zu wollen. Auf die heutige Eröffnung an der Wall Street dürfen wir daher besonders gespannt sein, nicht nur in den Tesla-Papieren.

Während der Goldpreis weiter konsolidiert ist auch der Bitcoin mit Respekt vor neuen Allzeithochs etwas schwächer geworden. Ebenso der Euro zum Dollar, nachdem in der Vorwoche die 1,18 als weitere runde Marke im Aufwärtstrend zunächst überschritten werden konnte

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Gerade beim Leitindex Dow Jones gab es nur zwei Aktien im Minus, sodass Amazon trotz eines Kursgewinns auf der Verliererseite landete. Nachdem Jeff Bezos in Venedig seine nächste Ehe eingegangen ist, liegt der Fokus nun wieder auf Amazon selbst. Immerhin startet ab Morgen der Prime Day, welcher insgesamt an drei Tagen besonders hohe Rabatte für viele Waren bereithält. Auch der Aktienkurs scheint bereit zu sein, in einen Aufwärtstrend überzugehen.

Ebenfalls wieder erstarkt ist der Aktienkurs von PayPal. Der bekannte Zahlungsdienst aus den USA setzt auf weitere Zahlungsmodalitäten und könnte beim Thema Stablecoins ebenfalls ganz vor mitmischen. Mit PayPal USD (PYUSD) ist man bereits im Markt bekannt, das Wachstum des Bereichs ist jedoch noch klein, im Vergleich zum ausgegebenen Potenzial vieler Analysten.

Blicken wir noch einmal auf das Thema Elon Musk, kommen wir an Tesla nicht vorbei. Bei den Wertpapieren des Unternehmens steht eine Entscheidung über einen mittelfristigen Trend weiter aus. Die Aktien bleiben volatil und haben sich auch nach den Auslieferungszahlen des ersten Halbjahres nicht aus ihrem Dreieck befreien können. Vielleicht durch die politischen Avancen von Elon Musk im heutigen Handel? In Euro betrachtet verliert die Aktie bereits rund 5 Prozent.

Apple war hingegen einer der großen Gewinner der Vorwoche, obwohl es keine direkten News oder Produkte gab. Allein die Tatsache, dass der Wert eine Konsolidierung zeigte, während am Aktienmarkt neue Rekorde vollzogen wurden, brachte Analysten dazu, eine Kaufempfehlung auszusprechen. Das Nachholpotenzial ist deutlich zu sehen, hieß es im Handel.

Davon träumen viele Biotech noch, wobei BioNTech gerade mit der anstehenden Übernahme von CureVac ein deutliches Zeichen setzt, die Konsolidierung der Branche gestärkt verlassen zu wollen. Weitere Werte aus dem Pharmabereich waren noch Dexcom und Amgen heute, die wir genauer analysierten und aktuelle News in der Berichterstattung bewerteten.

arm Holdings als Vertreter des Halbleitersektors schloss dem Querschnitt an Aktienanalysen heute ab.

