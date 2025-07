Vaduz (ots) -Die Regierung und der Vorstand der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) haben sich am Montag, 7. Juli 2025, in Vaduz zu ihrem halbjährlichen Austausch zu aktuellen Themen der Wirtschaft und Politik getroffen. Zentrale Themen waren die Auswirkungen der geopolitischen Lage auf die Wirtschaft und die Sicherung der Standortattraktivität Liechtensteins im internationalen Wettbewerb sowie mögliche damit verbundene wirtschaftspolitische Reformen.Regierungschefin Brigitte Haas hob die Bedeutung des Dialogs zwischen Politik und Wirtschaft hervor: "Die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen in Liechtenstein aktuell stehen, beschäftigen auch die Regierung. Ein regelmässiger Austausch auf Augenhöhe hilft dem gegenseitigen Verständnis und ermöglicht es uns, die Rahmenbedingungen mit gezielten Massnahmen bestmöglich weiterzuentwickeln."LIHK-Präsident Klaus Risch ordnete das Umfeld, mit denen exportorientierte Unternehmen aktuell konfrontiert sind, wie folgt ein: "Die geopolitische Lage und die aktuelle Situation in den USA sind sowohl mit einer Stärkung des Frankens als auch mit vielen Unsicherheiten verbunden, was unsere Mitgliedsunternehmen spüren und fordert. Die stabilen politischen Verhältnisse Liechtensteins sowie die starken strategischen Positionierungen, die Innovationskraft und die Agilität der Unternehmen bilden dabei eine Basis, um mit den aktuellen Herausforderungen umzugehen."Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenStephan AgnolazzaT +423 236 64 71stephan.agnolazza@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100933278