Die großen Indizes an der Wall Street starten mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 verloren jeweils rund ein Prozent, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle für Südkorea und Japan verkündet hat. Der Handelskonflikt spitzt sich damit wieder zu.Trump erklärte auf Truth Social, dass er Zölle in Höhe von 25 Prozent für Waren aus Korea und Japan angekündigt habe. Diese sollen am 1. August in Kraft treten und zu möglichen Vergeltungszöllen hinzukommen. ...

