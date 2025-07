DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump kündigt Zölle von 25% auf japanische und südkoreanische Waren an

US-Präsident Donald Trump hat Japan und Südkorea mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten Zölle von 25 Prozent auf ihre Waren erheben werden. Dies ist die erste von mehreren Handelsmaßnahmen, die in den nächsten 48 Stunden angekündigt werden sollen. In Briefen, die auf seinem Social-Media-Konto gepostet wurden, erklärte die Trump-Administration, dass sie die Zölle ab dem 1. August einführen werde und dass die Zölle für "alle" Einfuhren aus Japan und Südkorea gelten sollen, unabhängig von den Zöllen auf bestimmte Sektoren.

USA/Bessent: Kündigen in den nächsten 48 Stunden "mehrere" Handelsabkommen an

Die USA werden nach Aussage von Finanzminister Scott Bessent in den nächsten 48 Stunden "mehrere" Handelsabkommen ankündigen. "Was Präsident Trump interessiert, ist die Qualität der Abkommen, nicht die Quantität", sagte Bessent in einem Interview mit CNBC. Bessent ging auch näher auf die Briefe ein, die Trump an andere Länder zu schicken gedenkt.

EU hofft auf Abkommen mit den USA vor Deadline am 9. Juli

Die Europäische Union (EU) hofft immer noch, bis zum 9. Juli ein Handelsabkommen mit den USA abschließen zu können, nachdem US-Präsident Donald Trump und Finanzminister Scott Bessent erklärt haben, dass die Zölle gegenüber den US-Handelspartnern im nächsten Monat wieder auf den Stand vom April zurückkehren werden. "Wir arbeiten weiter auf den 9. Juli hin, und in diesem Sinne gehen die Kontakte auf politischer und technischer Ebene zwischen der EU und den USA weiter", sagte Olof Gill, ein Sprecher der Europäischen Kommission.

July 07, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

