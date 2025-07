XRP-ETF in Reichweite: Ripple-CEO Garlinghouse kündigt Marktrevolution an

Die Krypto-Welt steht offenbar kurz vor einem historischen Umbruch. Ripple-CEO Brad Garlinghouse hat in den letzten Tagen gleich mehrere große Themen angestoßen: die Beantragung einer US-Banklizenz durch Ripple, Kommentare zu einem neuen Krypto-Gesetz im US-Senat - das erste seiner Art - und eine kühne Prognose für den Markt insgesamt. Währenddessen verdichten sich die Hinweise auf einen möglichen XRP-Spot-ETF, der den Kurs des Coins nachhaltig beflügeln könnte.

Ripple befreit sich von regulatorischen Hürden

Besonders brisant: Ripple XRP. Der langjährige Rechtsstreit mit der SEC scheint endgültig beendet zu sein. Garlinghouse bestätigte, dass alle Fragen geklärt seien und nichts mehr im Weg stehe. Das Timing könnte kaum besser sein, denn inzwischen kursieren Gerüchte über bis zu 19 ETF-Anträge mit XRP-Bezug - insbesondere Spot-ETFs, bei denen tatsächliche XRP-Token hinterlegt werden und nicht nur Derivate zum Einsatz kommen.

Laut einer Analyseplattform gibt es mittlerweile acht Firmen, die gezielt XRP ansammeln, angeblich in Summe über 1 Milliarde US-Dollar. Darunter könnten auch Unternehmen sein, die in der Vergangenheit eher Bitcoin oder Ethereum in ihre Bilanzen aufgenommen hatten. Solche Käufe sind oft schwer nachvollziehbar, weil viele Unternehmen diskret agieren, um keine Front-Running-Spekulationen auszulösen. Die Vorstellung, dass demnächst auch XRP in den großen ETF-Topf aufgenommen wird, bringt neuen Schwung in die Community.

Langfristige Marktprognose zeigt enormes Potenzial

Garlinghouse selbst spricht von einem 10- bis 100-fachen Anstieg des gesamten Krypto-Markts innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre. Seine Botschaft, warum das Unternehmen besonders interessant ist: Ripple sei das einzige Krypto-Unternehmen mit "echten Kunden", so Garlinghouse. In der aktuellen Gemengelage könnte Ripple XRP zu einem der wenigen Altcoins werden, die langfristig neben Bitcoin überleben - in einem Ökosystem, das irgendwann vielleicht nur noch Platz für 10 bis 15 relevante Coins bietet.

Während Bitcoin, Ethereum und XRP also im Zentrum großer institutioneller Bewegungen stehen, sorgt in einer ganz anderen Ecke des Markts ein neues Projekt für Renditephantasien: TOKEN6900, ein Memecoin, der sich selbst als "Non-Corrupt Token" (NCT) bezeichnet. In den ersten Monaten des Jahres war die Stimmung im Kryptomarkt durchwachsen. Analysten hatten starke Monate für den Frühling erwartet, doch viele Altcoins sind eingebrochen, Bitcoin pendelte volatil um die Marke von 100.000 US-Dollar.

TOKEN6900 setzt auf radikale Transparenz

Ohne Roadmap, ohne künstliche Versprechen, ohne VC-Deals und ohne künstliche Token-Mintings setzt TOKEN6900 auf radikale Transparenz und gnadenlosen Meme-Humor. Der Presale läuft seit wenigen Tagen, hat bereits 150.000 US-Dollar eingesammelt und verspricht nichts - außer einem fixen Angebot und jeder Menge Chaos. Was TOKEN6900 von anderen Memecoins unterscheidet, ist seine bewusste Einfachheit. Kein AI-Hype, keine Pseudo-Technologie, keine "we will revolutionize finance"-Floskeln.

Besonders beliebt bei Tradern, die keine Lust mehr auf leere Versprechen haben, könnte TOKEN6900 zu einem neuen Hype-Asset werden. Wer einsteigen will, sollte sich beeilen: Der aktuelle Preis von 0,00675 US-Dollar gilt nur noch gut einen Tag, bevor die nächste Preisstufe im Presale aktiviert wird. 80% der Tokens sind für die Community reserviert, es gibt keine versteckten Deals und keine Backdoor-Zuteilungen.

