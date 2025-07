Bitcoin steht vor entscheidender Phase: Historische Muster deuten auf September-Rallye hin

Der Bitcoin-Kurs befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase nahe seines Allzeithochs. Die Kryptowährung bewegt sich seit über einem Monat größtenteils zwischen 104.000 und 110.000 US-Dollar, nachdem sie am 22. Mai ein neues Rekordhoch bei 111.970 US-Dollar erreicht hatte. Eine neue Analyse deutet nun darauf hin, dass der September 2025 ein entscheidender Monat für die weitere Kursentwicklung werden könnte.

Historische Halving-Zyklen sprechen für baldigen Höchststand

Der pseudonyme Analyst Ash Crypto sorgt derzeit mit einer Prognose für Aufsehen, die auf historischen Daten der Bitcoin-Halvings basiert. Nach den letzten beiden Halvings in den Jahren 2016 und 2020 folgten jeweils etwa 18 Monate mit Kursanstiegen, bevor Bitcoin sein zyklisches Hoch erreichte. Überträgt man dieses Muster auf den aktuellen Halving-Zyklus, könnte Bitcoin bereits im September dieses Jahres sein Top erreichen.

Dem Bullenmarkt bliebe nach dieser Theorie nicht mehr viel Zeit, bevor der Markt in eine Bärenphase übergehen würde. Allerdings gibt es auch Anzeichen dafür, dass der aktuelle Zyklus anders verlaufen könnte als die vorherigen und das Erreichen des Höchststandes noch länger auf sich warten lassen könnte.

Institutionelle Investoren verändern das Marktverhalten

Auch Ash Crypto weist in seiner Analyse auf fundamentale Unterschiede zum vorherigen Zyklus hin. Der aktuelle Bullenmarkt wird maßgeblich von institutionellen Investoren getragen und nicht mehr primär von Privatanlegern. Zudem zeigt Bitcoin eine deutlich geringere Volatilität als in der Vergangenheit, und die Rallye verläuft langsamer, aber stabiler.

Diese Faktoren deuten auf die zunehmende Reife von Bitcoin als Anlageklasse hin. Ein entscheidender Punkt ist die Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs im vergangenen Jahr, die institutionellen Investoren erstmals einen regulierten Zugang zu dieser Anlageklasse ermöglichen. Die Marktreife, geringere Volatilität und der weniger rapide Anstieg könnten den Zeitpunkt des zyklischen Höchststands deutlich nach hinten verschieben. Ein weiterer wichtiger Katalysator für eine Bitcoin-Rallye könnten die von der US-Notenbank Fed in Aussicht gestellten Leitzinssenkungen sein, die risikoreiche Anlageklassen wieder attraktiver machen würden.

