Die aktuellen Entwicklungen in der Weltpolitik und Wirtschaft haben erhebliche Auswirkungen auf die Kryptomärkte. Von Zollverhandlungen über geopolitische Spannungen bis hin zu neuen regulatorischen Entwicklungen - die kommenden Monate werden entscheidend für die Richtung des Kryptomarktes sein. Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Faktoren, die Investoren im Auge behalten sollten.

Handelskrieg sorgt für neue Marktimpulse

Der Protektionismus der USA mit der Zollpolitik und einer der höchsten Anhebung der Zölle in der Geschichte prägt weiterhin die Märkte. Die Deadline für die Verhandlungen wurde vom 9. Juli inzwischen auf den 1. August gesetzt, wobei diese bei einem echten Verhandlungswillen laut Bessent auch verlängert werden könne. Dennoch sollen ab heute jeden Tag rund 10 Briefe an die rund 170 Nationen mit den Ultimaten der USA versendet werden.

Aufgrund des Handelskrieges ist mit einer Erhöhung des Basiszolls von mindestens 10% zu rechnen, wobei in vielen Fällen wenigstens weitere 10% bis sogar 60% hinzukommen. Die Fed will nun erst einmal weitere Daten abwarten, wie sich die Inflation aufgrund der Zölle entwickelt, wobei die PCE-Kernrate in den USA zuletzt wieder etwas gestiegen ist. Laut Powell hätten sie ohne den Handelskrieg den Leitzins schon gesenkt.

Geopolitische Entwicklungen beeinflussen Märkte

Der Konflikt zwischen Israel und den USA mit dem Iran ist nach dem Waffenstillstand zwischen diesen sowie möglicherweise auch mit dem Gaza-Streifen wieder etwas in den Hintergrund getreten. Laut einem Interview des iranischen Präsidenten mit Tucker Carlson wäre das Land jedoch weiterhin zu Gesprächen und einer Überprüfung der Urananreichungen bereit, auch wenn zuvor die IAEA-Mitarbeiter des Landes verwiesen wurden.

In der Ukraine bleibt Russland weiterhin auf dem Vormarsch, wobei Militärexperten die Eroberung der aufgrund von Partisanenkämpfen schwer kontrollierbaren Westukraine anzweifeln. Nach Einschätzung diverser Experten dürfte der Konflikt schon in diesem Jahr beendet werden, andere rechnen bis 2027 oder 2030 mit dem Dritten Weltkrieg. Gleichzeitig entwickelt sich das ebenfalls an der russischen Grenze gelegene Land Aserbaidschan zu einem potenziellen Konfliktherd.

Best Wallet: Sicherheit wird zum Schlüsselfaktor

Durch die zunehmend liberaleren Gesetze für die Kryptoindustrie wollen sich die USA an die Spitze befördern. Kürzlich wurden bereits mit Bitcoin abgesicherte Immobilieninvestments als Möglichkeit in den USA in den Fokus genommen. Nun ist bereits von bitcoinbasierten Anleihen und anderen festverzinslichen Produkten die Rede, welche die Nachfrage mit Unterstützung von positiven Bewertungen der Ratingagenturen antreiben können.

Unter den Kryptosektoren verzeichnen KIs und DeFi derzeit die meiste Aufmerksamkeit der Anleger. Insbesondere Ethereum konnte in letzter Zeit wieder Rekorde bei der Aktivität, den tokenisierten Assets und dem institutionellen Interesse wie von Robin Hood verzeichnen. Ebenso legen immer mehr Anleger großen Wert auf Sicherheit, da die Hacks und Diebstähle neue Hochs erreicht haben. Vornehmlich die Best Wallet hat in diesem Zusammenhang eine hohe Nachfrage verzeichnet, da sie mehrere fortschrittliche Sicherheitsverfahren und als digitale Geldbörse der nächsten Generation eine All-in-One-Lösung bereitstellt.

