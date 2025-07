Bitcoin-Prognose: Führt Zollkrieg nach Eskalation heute wieder zu Crash?

Mit der näher rückenden Deadline der Zollverhandlungen hat das Thema auch für die Finanzmärkte und Bitcoin wieder eine wichtigere Rolle eingenommen. Welche neuesten Entwicklungen den Krypto-Markt heute belastet haben und was in diesem Jahr noch für BTC zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt in der Bitcoin-Prognose.

Wichtige Einflussfaktoren für den Bitcoin-Kurs

Bereits am Wochenende hat sich abgezeichnet, dass der vorher angesetzte Termin für das Ende der Zollpause in den USA zu kurz ist, weil sich die Verhandlungen mit einigen Ländern noch in die Länge ziehen. Deshalb wurde die neue Deadline nun auf den 1. August verlängert, wobei auch dieser Termin laut Bessent bei einer Gesprächsbereitschaft nicht endgültig wäre.

Fortan sollen täglich mehrere Briefe an die 170 Nationen mit den Ultimaten der USA versandt werden. Deswegen ist vor allem in den nächsten drei Wochen noch mit einigen wichtigen Ereignissen aus dieser Richtung zu rechnen, welche den Bitcoin-Preis beeinflussen können, wie es vor allem zu Beginn des Handelskrieges war.

Zuletzt wurden die Anleger heute von den Zöllen für Südkorea und Japan geschockt. Denn diese lagen inzwischen für alle Importe aus diesen Ländern mit 25 % deutlich über dem vorher verhängten Basistarif, wobei bereits vorher klar war, dass mindestens weitere Zölle in Höhe von 10 % hinzukommen werden. Dennoch haben die hohen Tarife wieder die Inflationssorgen geschürt.

Mit diesen nahmen wiederum die Hoffnungen der Anleger bezüglich Zinssenkungen in den USA im September ab, wobei sich die Chance indessen um rund 5 % bis 6 % auf 68,51 % verringert hat. Ebenso wollte die Fed erstmal weiter Daten abwarten, wobei die Importpreise laut Bob Elliott signalisieren, dass nicht die Produzenten, sondern andere wie die Großhändler, Einzelhändler und die Verbraucher die Preissteigerungen tragen.

Bitcoin-Prognose 2025: So dürfte sich BTC in diesem Jahr entwickeln

Betrachtet man einmal die Kursentwicklung von Bitcoin, so konnte dieser seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten viele andere wichtige Assets übertreffen, wie den S&P 500, den Nasdaq 100, den US-Dollar, Gold und Rohöl. Dabei scheinen Anleger das digitale Gold - Bitcoin - neben dem Edelmetall verstärkt in ihre Portfolios aufzunehmen.

Dennoch kann der Status als nicht korrelierendes Asset in der nächsten Zeit zunehmend von den Bitcoin-Treasury-Unternehmen zunichtegemacht werden. Schließlich erwerben immer mehr von ihnen Kryptowährungen, um somit ihre Risiken zu streuen und ihre Chancen zu vergrößern. Hinter einigen sollen laut Ran Neuner jedoch auch Betrüger in Form von VCs stecken, welche ihre Bestände nach den Kursanstiegen an die Kleinanleger abverkaufen.

Derzeit steigen zwar die Bitcoin-Bestände dieser stark an, sodass sie sogar die Emissionsmenge von BTC übertrafen, jedoch handelt es sich bei vielen von ihnen um gehebelte Investments, welche mit Krediten finanziert wurden. Sobald Bitcoin fällt, können diese aufgrund des fallenden NAV ebenfalls zu Veräußerungen gezwungen werden und die Panikverkäufe verstärken.

Während die gehebelten Investments mit rapide fallenden Börsenbeständen schnell zu einem rasanten Anstieg der Preise von Bitcoin und anderen Kryptowährungen führen können, wird dadurch eine Blase entstehen, die schließlich irgendwann platzt und somit den nächsten Bärenmarkt einleitet. Für die nächsten 3 Monate gelangt jedoch weitere Liquidität in den Markt, welche sich unterstützend auswirkt sowie lediglich durch den Handelskrieg und Geopolitik temporär ausgebremst werden kann.

Bis Jahresende sollten die ersten Zinssenkungen in den USA hinzukommen, welche den Optimismus der Anleger wieder anheizen dürften. Daher erwarten viele Krypto-Experten bis Jahresende meist Preise von wenigstens 150.000 USD und häufiger auch von bis zu 250.000 USD. Insbesondere stärkere Korrekturen stellen somit gute Nachkaufgelegenheiten dar, zumal BTC nun mit Bitcoin Hyper einen wichtigen Entwicklungsschritt vollzieht.

Bitcoin Hyper rüstet den veralteten Bitcoin für die Zukunft

Entscheidende Verbesserungen leistet auch Bitcoin Hyper für das Bitcoin-Ökosystem. Denn mithilfe dieses Upgrades kann seine Funktionalität bedeutend erweitert und dieser in einen dezentralen Supercomputer mit einer der höchsten Leistungen des gesamten Web3 verwandelt werden.

Auf diese Weise können die beschränkenden Limitierungen der alten Technologie überwunden und dezentrale Anwendungen ermöglicht werden. Diese werden dank der SVM mit der fortschrittlichen Blockchain von Solana vereint, die schon mehr als 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde bei einer Geschwindigkeit von 100 ms und mit Gebühren von unter 1 Cent verarbeiten kann.

Mit solchen Konditionen können auch anspruchsvolle Anwendungen wie der Hochfrequenzhandel ermöglicht werden. Somit ist Bitcoin dazu in der Lage, auch bei dem Megatrend der Tokenisierung von RWAs eine entscheidende Rolle zu spielen, wobei Bitcoin Hyper in diesem Falle einer der Hauptprofiteure wäre.

Aber auch für reguläre Zahlungen mit Kryptowährungen bietet die Skalierungslösung Vorteile, da sie schneller und günstiger möglich sind. Außerdem muss Bitcoin somit nicht nur ein totes Asset sein, sondern kann als gewrappter Coin in verschiedenen DeFi-Produkten für passive Einkommen und mehr verwendet werden.

Über den Vorverkauf von Bitcoin Hyper können Interessierte bei dem nächsten Kapitel von Bitcoin dies Mal von Beginn an dabei sein, um somit das maximale Renditepotenzial zu erhalten, was sie bei BTC möglicherweise verpasst haben. Nach einer Finanzierungssumme von 2,02 Mio. USD werden die HYPER-Coins noch für 24 Stunden für 0,012175 USD offeriert.

