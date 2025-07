Accellix, ein weltweit führender Anbieter von schnellen Zytometrielösungen für den Bedarf vor Ort, freut sich, die Ernennung von Dr. Félix A. Montero-Julian zum Vice President of Scientific Affairs bekannt zu geben. Dr. Montero-Julian verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Wissenschaft, analytische Entwicklung und Regulierungswissenschaft und unterstützt Accellix bei der Umsetzung seiner strategischen Vision und Innovationsroadmap.

"Ich freue mich sehr, in dieser Phase dynamischen Wachstums und innovativer Entwicklungen zu Accellix zu kommen", so Dr. Montero-Julian. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Accellix Platform das Potenzial hat, die Qualitätskontrolle in der Zell- und Gentherapie sowie in der Blutcharakterisierung zu revolutionieren. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit diesem außergewöhnlichen Team, um Innovationen voranzutreiben und einen sinnvollen Beitrag für unsere Partner und die von ihnen betreuten Patienten zu leisten."

Dr. Montero-Julian hat einen Doktortitel und einen Master of Science in Immunologie von der Universität Aix-Marseille II in Frankreich und einen Abschluss in Industrieller Biochemie von der Universidad Autónoma Metropolitana in Mexiko. Er hat außerdem Führungskurse in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Qualitätssysteme und regulatorische Angelegenheiten absolviert. Als angesehener Vordenker in der Entwicklung und behördlichen Zulassung von Analysemethoden für fortschrittliche Therapeutika und biotechnologische Herstellung hat er mehr als 60 wissenschaftliche Publikationen verfasst.

"Es ist uns eine Ehre, Félix im Führungsteam von Accellix begrüßen zu dürfen", sagte Greg Hamilton, CEO von Accellix. "Seine umfassenden wissenschaftlichen Kenntnisse und seine Führungserfahrung in den Bereichen Zytometrie, Regulierungswissenschaft und pharmazeutische Qualitätskontrolle machen ihn zu einem einzigartigen Experten für die Gestaltung unserer wissenschaftlichen Strategie und Partnerschaften, während wir die Wirkung der Accellix Platform skalieren."

Als Vice President of Scientific Affairs wird Dr. Montero-Julian die wissenschaftliche Strategie von Accellix leiten, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Teams in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Zulassung und Vertrieb vorantreiben und dazu beitragen, die Mission des Unternehmens umzusetzen, schnelle und automatisierte Zytometrie für Blutentnahmezentren und Hersteller von Zelltherapien zugänglich und zuverlässig zu machen.

ÜBER ACCELLIX

Accellix ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung der Accellix Platform widmet, um seinen Kunden im Bereich der Zell- und Gentherapie sowie der Blutcharakterisierung die Erfüllung der kritischen Anforderungen ihrer Qualitätskontrolle bei der Weiterentwicklung lebensverändernder Therapien zu ermöglichen, die Patienten weltweit zugutekommen. Accellix erweitert die Fähigkeiten seiner Kunden durch die Migration ihrer bestehenden Verfahren zur Zellphänotypisierung auf die Accellix Platform. Bei der Accellix Platform handelt es sich um ein Tisch-Zytometer zum Betreiben und Auslesen von Kapillarkartuschen, die mit Trockenreagenzien integriert sind. Es bietet unübertroffene Reproduzierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für die automatisierte multiparametrische Zellanalyse. Weitere Informationen finden Sie unter www.accellix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250707506344/de/

