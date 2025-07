NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr vor den am 7. August erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 38 auf 41 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Wegen der angekündigten Veräußerung des Umwelttechnologiegeschäfts an eine Tochter von Stellex Capital Management Ende Juni, die im vierten Quartal abgeschlossen sein solle, rechnet Analyst Philippe Lorrain mit einer "gewissen Unsicherheit". Insgesamt scheine der Anlagenbauer zwar auf gutem Kurs zu sein, seine Jahresziele zu erreichen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schließt wegen der Kundenunsicherheit nach Trumps "Liberation Day" allerdings einen etwas schwächeren Auftragseingang nicht aus./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 16:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 16:30 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005565204

© 2025 dpa-AFX-Analyser