Bitcoin-Kurs fällt, aber Bitcoin-Layer 2 erzielt rasant 2 Mio. USD

Am heutigen Tage wurde Bitcoin erneut von der Erhöhung der Zölle von Südkorea und Japan auf 25 % belastet. Zwar handelte es sich dabei im Vergleich zu den Basiszöllen von 10 % um eine deutliche Abweichung, jedoch wurden schon 24 % für Japan und 25 % für Südkorea befürchtet. Trotzdem führte dies heute zu einer Korrektur des BTC-Kurses von 0,72 %.

Deutlich positiver hat sich hingegen die gefragte Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper mit ihrem Vorverkauf entwickelt, der nach vier Wochen schon mehr als 2 Mio. USD eingenommen hat. Denn viele wollen möglichst früh bei dem nächsten Entwicklungsschritt des Bitcoin-Ökosystems mit dabei sein.

Bitcoin Hyper positioniert sich als erste Bitcoin-Skalierungslösung, welche die Solana Virtual Machine (SVM) in das Ökosystem integriert. Auf diese Weise soll endlich eine Brücke zwischen Bitcoin und dem breiteren Web3 errichtet werden.

Sofern Elon Musk mit seiner technologiefreundlichen, zentristischen America Party Bitcoin nutzen wird, wie er andeutete, als er Fiat als "hoffnungslos" bezeichnete, werden schnelle und günstige Transaktionen wichtiger.

Über ein hochleistungsfähiges Bitcoin-Netzwerk würden auch Entwickler die Möglichkeit erhalten, anspruchsvolle Anwendungen mit spottgünstigen Transaktionen zu entwickeln, welche über die sicherste Blockchain der Welt geschützt werden. Damit wird das Beste aus beiden Welten vereint.

Daher ist auch das Interesse der Anleger von Bitcoin Hyper so groß. Denn viele haben in ihm den nächsten Evolutionsschritt von BTC erkannt. Für sie stellt der Vorverkauf der HYPER-Coins noch für die nächsten 22 Stunden eine frühe Einstiegsmöglichkeit mit einem Preis von 0,012175 USD dar.

Kann Elon Musk mit seiner Amerika-Partei die Adoption von Bitcoin beschleunigen?

Einige haben vielleicht geglaubt, dass nach DOGE die politischen Aktivitäten von Elon Musk bereits vorbei seien. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn nach der Auseinandersetzung mit dem US-Präsidenten Donald Trump hat sich Musk nun eine eigene Partei in den Kopf gesetzt, welche "America Party" heißen soll.

Sie will sich für Technologie und Meinungsfreiheit einsetzen sowie eine Anti-Regierungs-Agenda verfolgen. Einer der Gründe ist Trumps Plan, die Staatsverschuldung durch neue Ausgabepakete zu erhöhen, obwohl die Schulden schon mehr als 37 Bio. USD übersteigen. Diesen Umstand schätzt Elon Musk als besonders erschreckend ein.

Zudem drängt Trump den Notenbank-Vorsitzenden dazu, dass er die Zinsen senkt. Dabei wird sogar an seiner frühzeitigen Absetzung gearbeitet, da die Zinsreduktion nach Einschätzung einiger nicht schnell genug vonstattengehen und er in anderer Hinsicht fahrlässig handeln würde.

Dennoch sind für dieses Jahr noch zwei Zinssenkungen in den USA geplant. Diese könnten sogar noch früher eintreffen, wenn bis zum 1. August keine Einigungen bei den Handelsabkommen gefunden werden konnten. Schließlich könnten die Märkte somit ihr Risiko reduzieren.

Bisher handelt es sich bei der von Elon Musk angekündigten Partei nur um einen Entwurf. Dennoch könnte einen solche bald erfolgen und dann würde sie auf jeden Fall Bitcoin zu einem ihrer Kernelemente machen, da die Fiatwährungen laut ihm nicht mehr zu retten sind.

Viele betrachten Bitcoin lediglich als ein mit Gold vergleichbares Wertaufbewahrungsmittel, welches vor der Finanzkrise schützt. Bitcoin Hyper sieht in der führenden Blockchain hingegen eine viel größere Zukunft.

Bitcoin Hyper ermächtigt Bitcoin

Zwar verzeichnet Bitcoin derzeit aufgrund politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit eine zunehmende Nachfrage als Wertspeicher, jedoch ist dies für die nächste Generation von Kryptowährungen nicht ausreichend.

Mithilfe der Erweiterung von Bitcoin Hyper wird aus der führenden Blockchain ein vollwertiges Web3-Ökosystem. In diese liegen die digitalen Vermögenswerte nicht nur nutzlos herum, sondern können anderweitig genutzt, gehandelt und für passive Einkommen verwendet werden.

Allerdings ist die Layer-2 nicht nur auf den Finanzbereich beschränkt. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Kryptosektoren möglich, wie Memecoins, NFT-Marktplätze und dezentrale Anwendungen mit einem hohen Durchsatz, welche die unübertroffene Sicherheit von Bitcoin nutzen wollen.

Dies wird alles mithilfe von Bitcoin Hyper möglich, welches das harte Geld Bitcoin mit dem Innovationspotenzial und der Dynamik der Web3-Kultur verbindet, um ein noch größeres Wachstum zu fördern, indem Bitcoin über sich selbst hinauswächst.

Auf der Suche nach Alternativen für die inflationären Fiatwährungen stellt ein programmierbarer Bitcoin einen deutlich überzeugenderen Ersatz dar. Dieser Transformationsschritt wird mithilfe von Bitcoin Hyper ermöglicht, wobei BTC weiterhin den Status als sicherste Blockchain behält, jedoch seine Verbreitung und hohe Liquidität sinnvoll nutzen kann.

So funktioniert Bitcoin Hyper

Mithilfe der dezentralen und nicht verwahrenden Bridge können digitale Assets zwischen verschiedenen Blockchains wie der Bitcoin-Basisschicht und Bitcoin Hyper ausgetauscht werden. Beispielsweise werden über die Brücke Bitcoins eingezahlt und dann auf der Layer-2 in gewrappter Form herausgegeben. Verifiziert werden die Daten dabei basierend auf der Bitcoin-Blockchain.

Damit übernimmt also keine verwahrende dritte Partei jemals die Kontrolle über das Vermögen der Nutzer. Die neu geschürften Bitcoins lassen sich dann innerhalb des Ökosystems der Hyper Layer 2 verwenden, um von deren attraktiven Konditionen zu profitieren. Somit werden beispielsweise Staking, Yield Farming, Lending, Trading und mehr ermöglicht - blitzschnell und fast kostenlos.

Sobald die Nutzer wieder das Ökosystem verlassen wollen, werden die gewrappten Coins auf der Layer-2 über Burnings vernichtet und auf der Layer-1 die ursprünglichen Token wieder freigeschaltet. Dank Zero-Knowledge-Proofs und der Nutzung von Bitcoin wird für eine vertrauenswürdige Abwicklung mit einer besseren Skalierung gesorgt. Auf diese Weise kann BTC die nächste Generation des Web3 unterstützen.

So können Sie früh am nächsten Evolutionsschritt teilnehmen

Glücklicherweise befindet sich Bitcoin Hyper noch in seiner Fundraising-Phase und steuert in einem hohen Tempo auf den nächsten Meilenstein von 3 Mio. USD zu, welcher früher als erwartet erreicht sein kann. Schließlich hat sich das Finanzierungstempo zuletzt noch einmal deutlich beschleunigt.

Außerdem wurden schon 134,4 Mio. HYPER-Coins über das Staking-Protokoll eingesetzt, um ein jährliches passives Einkommen in Höhe von derzeit noch 391 % zu erhalten. Vor allem frühe Anleger werden für ihren Vertrauensvorschuss und das höhere Risiko zu Beginn großzügiger belohnt, bis ausreichend Mittel für die Entwicklung eingeworben wurden.

Möglich ist die Teilnahme an dem Vorverkauf von Bitcoin Hyper über die offizielle Website des Projektes. Dieser akzeptiert nach dem Verbinden einer Wallet die Kryptowährungen ETH, USDT und BNB sowie mit Bankkarte auch Fiatwährungen. Insbesondere die Best Wallet ist aufgrund ihrer zahlreichen Funktionen und Features für den Presale empfehlenswert, da sie die Coins besser verfolgen, verwalten und einfordern können.

