ClickHouse, ein Marktführer in den Bereichen Echtzeit-Analytik, Data Warehousing, Observability und KI/ML, kündigte heute die Ernennung von Kevin Egan zum Chief Revenue Officer (CRO) an. Egan bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau und in der Führung von Vertriebsorganisationen für Unternehmen mit, was er unter anderem bei Atlassian, Slack, Dropbox und Salesforce unter Beweis gestellt hat. Egan wird die globalen Go-to-Market-Funktionen von ClickHouse im Kontext der weiter steigenden Nachfrage überwachen.

Aaron Katz, ClickHouse CEO with Kevin Egan, ClickHouse CRO

"Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Phase Teil von ClickHouse zu werden", so Egan. "Unternehmen denken momentan darüber nach, wie sie in der KI-Ära wettbewerbsfähig und erfolgreich sein können, und ClickHouse entwickelt sich zur De-facto-Datenbank für die skalierbaren Echtzeit-Analysen, die KI-gesteuerte Anwendungen erfordern. Ich freue mich darauf, robuste Beziehungen mit zukunftsorientierten Kunden, aber auch mit unseren Vertriebs- und Technologiepartnern aufzubauen. Gemeinsam werden wir Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Dateninfrastruktur unterstützen, damit sie mithilfe dieser fundamentalen Technologie transformative Ergebnisse erzielen können."

Egan konnte umfangreiche Erfahrungen bei der Skalierung von Unternehmen auf 1 Mrd. US-Dollar und mehr sammeln. Zuletzt war er Chief Sales Officer bei Atlassian, wo er die globale Vertriebsstrategie für ein Multiproduktportfolio leitete. Zuvor bekleidete er leitende Positionen im Vertrieb bei Salesforce, wo er zehn Jahre damit beschäftigt war, zur Steigerung des weltweiten Unternehmenswachstums beizutragen, sowie bei Dropbox, wo er eine Schlüsselrolle bei der Expansion in Unternehmensmärkte spielte. Bei Slack leitete er den Vertrieb in Nordamerika.

Die Ernennung von Egan folgt auf die Serie-C-Finanzierungsrunde von ClickHouse in Höhe von 350 Millionen US-Dollar, an der sich neue und bestehende Investoren beteiligt haben und die zu einer Bewertung des Unternehmens von 6,35 Milliarden US-Dollar führte. Die Investition unterstützt die Expansion von ClickHouse Cloud, dem vollständig verwalteten Service des Unternehmens, der im vergangenen Jahr ein Wachstum von über 300 verzeichnete und derzeit bereits über 2.000 Kunden in verschiedenen Branchen, von Fintech und Transport bis hin zu Verbrauchern und dem Gesundheitswesen, betreut.

Im Mai 2025 veranstaltete ClickHouse seine erste Anwenderkonferenz Open House. Unternehmen wie Tesla, OpenAI und Anthropic berichteten dort, wie sie ClickHouse nutzen, um Petabytes von Daten in Echtzeit zu analysieren, und die Veranstaltung spiegelte die wachsende Präsenz von ClickHouse in kritischen Produktionsumgebungen in großem Maßstab wider.

"Ich bin wirklich froh, wieder mit Kevin arbeiten zu können. Wir kennen uns schon seit über 20 Jahren und Kevins wiederholt unter Beweis gestellte Fähigkeit, den Unternehmensvertrieb führender Softwareunternehmen zu steigern, macht ihn zu einer unschätzbaren Ergänzung des Führungsteams in unserer derzeitigen Wachstumsphase", so Aaron Katz, CEO von ClickHouse. "Er ist brilliant darin, auf Vertrauen basierende Kundenbeziehungen zu kultivieren, Weltklasse-Teams aufzubauen und nachhaltige Go-to-Market-Prozesse voranzutreiben. Seine Erfahrung ist genau das, was ClickHouse bei seiner weiteren Expansion und seinen immer umfangreicheren Aktivitäten braucht."

Über ClickHouse

ClickHouse ist ein schnelles, quelloffenes spaltenorientiertes Datenbankmanagementsystem, das für die Echtzeit-Datenverarbeitung und -Analyse in großem Maßstab entwickelt wurde. ClickHouse Cloud wurde für hohe Leistung entwickelt und bietet außergewöhnliche Abfragegeschwindigkeit und Parallelität, wodurch es sich ideal für Anwendungen eignet, die sofortige Einblicke aus riesigen Datenmengen erfordern. Da KI-Agenten zunehmend in Software integriert werden und immer häufigere und komplexere Abfragen generieren, bietet ClickHouse eine Engine mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die speziell für diese Herausforderung entwickelt wurde. ClickHouse wird von führenden Unternehmen wie Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft und Instacart geschätzt und hilft Teams dabei, Erkenntnisse zu gewinnen und intelligentere Entscheidungen zu treffen mit einer skalierbaren, effizienten und modernen Datenplattform. Weitere Informationen finden Sie unter clickhouse.com.

