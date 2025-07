Cardiff, Wales (ots/PRNewswire) -The Royal Mint hat heute eine auffällige Gedenkmünze zum 50-jährigen Bestehen von Iron Maiden herausgebracht. Die Ikonen aus dem Osten Londons reihen sich in die Reihe der Musiklegenden der The Royal Mint ein, die bereits Queen, Elton John und David Bowie gewürdigt hat.Das von dem zeitgenössischen Iron Maiden-Künstler Albert 'Akirant' Quirantes mit viel Liebe zum Detail gestaltete Design zeigt das berühmte Maskottchen der Band, Eddie, in einer dynamischen Pose, die Fans auf der ganzen Welt begeistern wird. Das Design enthält zahlreiche versteckte "Ostereier", die sich auf die illustre Karriere der Band, ihre Alben und Welttourneen beziehen - für Sammler gibt es also viel zu suchen.Iron Maiden, die sich 1975 gründeten, arbeiteten während des gesamten Gestaltungsprozesses eng mit The Royal Mint zusammen, um sicherzustellen, dass die Münze die Essenz einer Band einfängt, deren Einfluss sich über fünf Jahrzehnte und mehr erstreckt. Mit ihrer weltweiten Präsenz sind Iron Maiden eine der größten Erfolgsgeschichten der britischen Musikszene, und angesichts des internationalen Charakters des Münzsammelns wird dieses neue Gedenkstück - das erste offizielle Sammlerstück mit dem Logo zum 50-jährigen Jubiläum - Sammler und Fans gleichermaßen begeistern.Rod Smallwood, Maiden's Manager; "Eddie auf einer offiziellen britischen Münze zu haben, ist die Fortsetzung seiner unglaublichen Odyssee, seit wir ihn 1980 ausgegraben haben. Wir waren schon auf Briefmarken, Bierflaschen, Flugzeugschwänzen und jetzt auch auf gesetzlichen Zahlungsmitteln! Die Details, die Akirant in das Design gepackt hat, sind großartig - es gibt kleine Anspielungen auf praktisch jedes Kapitel unserer Reise als Band. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass The Royal Mint sich entschieden hat, 50 Jahre Iron Maiden auf so einzigartige Weise zu würdigen."Rebecca Morgan, Direktorin für Gedenkmünzen bei The Royal Mint, kommentierte: "Iron Maiden waren furchtlose Pioniere der Musik und haben ein halbes Jahrhundert lang die Flagge Großbritanniens rund um den Globus hochgehalten. Ihre kreative Vision, ihre kraftvollen Auftritte und ihre treue Anhängerschaft haben ihnen einen Platz als eine der einflussreichsten britischen Bands eingebracht. Diese Münze ist die perfekte Verschmelzung von Metall auf Metall, und wir gehen davon aus, dass sie sich als Sammlerstück erweisen wird, das sowohl bei Numismatikern als auch bei passionierten Rockfans sehr begehrt ist."Albert 'Akirant' Quirantes, Designer der Iron Maiden-Münze, sagte, "Die Gestaltung der Iron Maiden-Münze war eines der spannendsten Projekte meiner Karriere. Als lebenslanger Fan der Band und der ursprünglichen Kreationen von Derek Riggs in den 80er Jahren wollte ich nicht nur ihre ikonische Bildsprache einfangen, sondern auch den rebellischen Geist, der ihre Musik seit Jahrzehnten prägt. Ich habe im Design mehrere Anspielungen versteckt, die echte Fans gerne entdecken werden, darunter subtile Anspielungen auf klassische Albumcover und ihre beliebtesten Songs. Es ist mein Tribut an eine Band, die Generationen von Musikliebhabern auf der ganzen Welt beeinflusst hat, und ich hoffe, dass die Fans die Zeit damit verbringen werden, jedes Detail genauso leidenschaftlich zu erforschen, wie sie die Texte der Band im Laufe der Jahre analysiert haben."Die Iron Maiden-Münze ist in verschiedenen Ausgaben erhältlich, von der Standard-Brillant-Unzirkulation bis hin zur limitierten Edelmetall-Proof-Ausgabe. Die Preise für die Iron Maiden-Münze beginnen bei 18,50 £. Weitere Informationen über die Iron Maiden-Gedenkmünze und das gesamte Angebot finden Sie unter www.royalmint.com/ironmaiden.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2724272/The_Royal_Mint_Iron_Maiden.jpgLogo:https://mma.prnewswire.com/media/1492158/5399714/Royal_Mint_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/heavy-duty-royal-mint-enthullt-munze-zum-50-jahrigen-jubilaum-von-iron-maiden-302497810.htmlPressekontakt:0845 600 5018,press.office@royalmint.comOriginal-Content von: The Royal Mint, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122202/6071889