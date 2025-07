Dienstag, 8. Juli, 10:00 Uhr EDT Miami, USA, über Zoom

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Public Health Policy Lab der Universität Miami ein Webinar mit dem Titel "Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion nach dem Abkommen: Was kommt als Nächstes?" am Dienstag, 8. Juli, um 10:00 Uhr EDT virtuell über Zoom. Registrieren Sie sich hier

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250707050873/de/

Dieses aktuelle Webinar befasst sich mit der Zukunft der globalen Pandemiebekämpfung nach der Verabschiedung des WHO-Pandemieabkommens im Mai 2025, wobei der Schwerpunkt auf dem System für den Zugang zu Krankheitserregern und den Vorteilsausgleich (PABS) liegt. Der PABS-Anhang gilt als Eckpfeiler der Gerechtigkeit bei der Pandemiebekämpfung und zielt darauf ab, transparente Mechanismen für den Austausch von Krankheitserregern und den daraus gewonnenen Vorteilen, einschließlich Impfstoffen, Diagnostika und Behandlungen, zu schaffen.

An der Diskussion nehmen hochrangige Diplomaten, die an globalen Gesundheitsverhandlungen beteiligt sind, ein führender Vertreter der Zivilgesellschaft, der sich für Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht in Afrika einsetzt, sowie technische und politische Experten der Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) und der Kommission der Afrikanischen Union teil. Gemeinsam werden die Podiumsteilnehmer prüfen, was in der Vereinbarung endgültig festgelegt wurde, wichtige ungelöste Fragen identifizieren und die verbleibenden politischen, rechtlichen und operativen Herausforderungen untersuchen. Die Sitzung wird praktische Erkenntnisse für Regierungen, Institutionen und Interessenvertreter liefern, die sicherstellen wollen, dass der PABS-Anhang sein Versprechen der Gerechtigkeit einhält, bevor die Vereinbarung 2026 zur Unterzeichnung aufgelegt wird.

WAS: Webinar: Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung nach dem Abkommen: Wie geht es weiter? WANN: Dienstag, 8. Juli 2025 UHRZEIT: 10:00-11:00 Uhr EDT 9:00-10:00 Uhr CDT 11:00 -12:00 Uhr BRT 15:00-16:00 Uhr GMT 16:00-17:00 Uhr CEST 17:00-18:00 Uhr EAT 22:00-23:00 Uhr MYT WO: Virtuelles Event über Zoom. Registrierungs-Link WHO: EXPERTEN (In alphabetischer Reihenfolge) Aggrey Aluso, M.A. Direktor, Region Afrika, Pandemic Action Network Geschäftsführer, Resilience Action Network Africa (RANA)

Igor da Silva Barbosa, MA, MSc Leiter der Abteilung für globale Gesundheit, Außenministerium, Regierung von Brasilien

Yap Boum II, PhD, M.Eng., M.Sc., MPH, MBA Stellvertretender Leiter, Mpox Continental Response, Afrika-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention

Nurhafiza Md Hamzah, MPharm, MSc Ministerberaterin (Gesundheit), Ständige Vertretung Malaysias bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen

Julio Rakotonirina, MD, PhD Direktor für Gesundheit und humanitäre Angelegenheiten, Kommission der Afrikanischen Union MODERATOR: Guilherme Ferrari Faviero, Esq., MS, MPH Direktor, AHF Global Public Health Institute an der Universität Miami MEDIENKONTAKTE: Denys Nazarov, Direktor für globale Politik und Kommunikation, AHF, +1.323.308.1829, denys.nazarov@ahf.org Brian Shepherd, stellvertretender Direktor für globale Kommunikation, AHF, +1.808.382.8570, brian.shepherd@ahf.org

ZIELE DER PODIUMSDISKUSSION:

Diese Podiumsdiskussion bietet den Teilnehmern aktuelle Einblicke in das Pandemieabkommen der WHO und die nächsten Schritte zur Ausgestaltung seines Anhangs über den Zugang zu Krankheitserregern und den Vorteilsausgleich (PABS). Die Podiumsteilnehmer darunter globale Gesundheitsunterhändler, Experten für öffentliche Gesundheit und Vertreter der Zivilgesellschaft werden die Auswirkungen des Abkommens auf die Gerechtigkeit untersuchen, die Gestaltung eines funktionalen und fairen PABS-Systems bewerten und politische, rechtliche und operative Herausforderungen auf dem Weg zur Umsetzung diskutieren.

Die Sitzung wird sich damit befassen, wie nationale, regionale und multilaterale Akteure sich in den Verhandlungsprozess einbringen können, um sicherzustellen, dass das Abkommen sinnvolle und messbare Vorteile für alle bringt. Die Teilnehmer erhalten ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem PABS-Anhang und lernen Strategien zur Förderung von Transparenz, Rechenschaftspflicht und inklusiver Governance bei der Prävention, Vorsorge und Bekämpfung von Pandemien kennen.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine globale gemeinnützige Organisation, die mehr als 2,4 Millionen Menschen in 48 Ländern weltweit in Afrika, Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa mit modernster Medizin und Interessenvertretung versorgt. Wir sind derzeit der weltweit größte gemeinnützige Anbieter von medizinischer Versorgung für HIV/AIDS. Weitere Informationen über AHF finden Sie auf unserer Website: www.aidshealth.org, finden Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare.

Das AHF Global Public Health Institute ist eine Initiative der AIDS Healthcare Foundation, die gegründet wurde, um sich mit der Analyse und Forschung im Bereich der globalen Gesundheitspolitik zu befassen und objektive Erkenntnisse zu gewinnen, die zu Verbesserungen der Gesundheitspolitik auf globaler, regionaler, nationaler und lokaler Ebene beitragen können, insbesondere im Bereich der Infektionskrankheiten. Weitere Informationen über das AHF Global Public Health Institute finden Sie unter https://ahfinstitute.org/.

Das Public Health Policy Lab der Universität Miami widmet sich der Förderung von Forschung, Politikanalyse und Kooperationsinitiativen zur Stärkung der öffentlichen Gesundheitssysteme weltweit, mit besonderem Schwerpunkt auf den Ländern des Globalen Südens. Durch interdisziplinäre Forschung, Einbindung von Interessengruppen und evidenzbasierte Politikempfehlungen befasst sich das Labor mit kritischen Herausforderungen in den Bereichen globale Gesundheitspolitik, regionale Gesundheitszusammenarbeit und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Unsere Arbeit liefert Informationen für Strategien zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit, der Pandemievorsorge und der integrierten Gesundheitssysteme und fördert die regionale und internationale Zusammenarbeit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250707050873/de/

Contacts:

Denys Nazarov, Direktor für globale Politik und Kommunikation, AHF

+1.323.308.1829

denys.nazarov@ahf.org

Brian Shepherd, stellvertretender Direktor für globale Kommunikation, AHF

+1.808.382.8570

brian.shepherd@ahf.org