NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu den Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen:

"So droht eine Rückkehr zur Kleinstaaterei an den Grenzen. Der gerade gefeierte 40. Jahrestag des Schengener Abkommens, das die Aufhebung der Kontrollen einleitete, war schon geprägt von Warnungen von einem Ende dieses Erfolgs - der "Europa" für viele erlebbar machte. Es braucht endlich eine überzeugende europäische Lösung - mit möglichst effektiven Kontrollen und Prüfungen an der EU-Außengrenze, damit die Binnenkontrollen wieder wegfallen können."