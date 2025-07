Tokyo (ots/PRNewswire) -Hypershell (https://fas.tl/26ccdeaa) hatte am vergangenen Wochenende einen inspirierenden Auftritt auf der Tokyo Outdoor Show 2025, die vom 27. bis 29. Juni auf der Makuhari Messe stattfand. Im Mittelpunkt stand Carbon X, das ultraleichte Exoskelett von Hypershell, das unter dem Motto "New Outdoor Experiences" die Aufmerksamkeit auf sich zog. Das Unternehmen bedankte sich für den herzlichen Empfang und den regen Austausch innerhalb der japanischen Exoskelett- und Wearable-Robotik-Pioniergemeinde.Inspiriert wurde Hypershell zum Teil durch den kultigen Cyberpunk-Manga Ghost in the Shell, der die starken kulturellen Wurzeln und die innovativen Entwicklungen Japans in der robotischen Exoskelett-Technologie widerspiegelt - ein Einfluss, der sich im Design und im Anspruch von Carbon widerspiegelt.Die für Abenteurer und Profis entwickelte Hypershell Carbon X liefert 1 PS (\u2248 800 W) Leistung, erzeugt 32 Nm Spitzendrehmoment und erkennt dank seiner intelligenten KI-MotionEngine 10 Bewegungsabläufe - von Treppen und Bergauffahrten bis hin zu Schotterläufen sowie Berglandschaften.Mit einem Gewicht von nur 1,8 kg und einer faltbaren Konstruktion bietet das Carbon X eine Reichweite von 17,5 km pro Akku, eine um 30 % reduzierte körperliche Anstrengung sowie eine um 40 % erhöhte Beinkraft. Mit der Schutzart IP54 und einer Betriebstemperatur von bis zu - 20 °C ist es extrem widerstandsfähig und dank der 3D-geformten Struktur aus einer Titanlegierung, Kohlefaser und Aluminiumlegierung extrem langlebig.Medien und Besucher hatten die Gelegenheit, Carbon X am Stand 310 persönlich zu erleben, wo praktische Vorführungen die nahtlose Unterstützung und die adaptive Haltungsunterstützung demonstrierten.Das Hypershell X Exoskelett, wurde in jahrelanger, iterativer Forschungs- und Entwicklungsarbeit entwickelt und im Januar 2025 offiziell vorgestellt. Seit seiner Veröffentlichung hat das Hypershell X Nutzer aus über 78 Ländern und Regionen weltweit angezogen. Das Unternehmen hat ein Logistik- und Fulfillment-Netzwerk mit 12 Zentren in Nordamerika, Europa und Asien aufgebaut, welches von einem mehrsprachigen Kundendienstteam unterstützt wird, das sich der Bereitstellung hochwertiger Produkte, hochkompatibler Software und langfristigem Kundensupport verschrieben hat. Das Hypershell X wurde von Anwendern und Partnern in verschiedenen Branchen sehr positiv aufgenommen.Informationen zu HypershellHypershell (https://fas.tl/26ccdeaa) ist ein Unternehmen für Wearable Robotics, das Mobilität durch intelligente Exoskelett-Technologie neu definiert. Mit der Mission, das menschliche Potenzial zu erweitern, befähigt Hypershell seine Nutzer, weiter, schneller und freier zu gehen.pr@hypershell.techwww.hypershell.techMedienkontakt:Toby KniselyContent Managerpr@hypershell.techFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2725432/Attendees_pictured_Hypershell.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hypershell-blickt-auf-ein-inspirierendes-wochenende-zuruck-und-prasentiert-carbon-x-auf-der-tokyo-outdoor-show-2025-302499557.htmlOriginal-Content von: Hypershell Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180264/6071899