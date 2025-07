DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank baut ihre Sparte für wohlhabende und vermögende Kundinnen und Kunden um. Dazu soll das Geschäft mit wohlhabenden Kunden (Private Banking) und das Geschäft mit vermögenden Kunden (Wealth-Management) enger verzahnt werden. "Wir sind in Deutschland die klare Nummer eins für vermögende Kunden, haben aber im Marktsegment für digitalaffine Wohlhabende Aufholbedarf", sagte der Leiter Wealth-Management und Private Banking in Deutschland, Raffael Gasser, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Außerdem sollen künftig mehr Entscheidungen vor Ort getroffen werden. Insbesondere bei der Gruppe der Wohlhabenden vermutet Gasser "enormes Potenzial" - auch wegen eigener Fehler der Bank: "Diese Kunden sind in den letzten Jahren zum Teil zu Fintechs abgewandert, weil unser digitales Angebot nicht optimal war", sagte Gasser. Die Bank investiere nun "verstärkt in digitale Plattformen". (Handelsblatt)

WEBASTO - Der Webasto-Chef Jörg Buchheim sieht die Autozuliefererbranche in einer tiefen Krise. "Die Autoindustrie kannte bislang eigentlich nur Wachstum, und das gibt es nun nicht mehr. Jetzt kommen die strukturellen Probleme zutage, vor allem die Überkapazitäten. Und natürlich die Transformation zur Elektromobilität", sagte er in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. Zu den zahlreiche Sparprogrammen und Stellenstreichungen, wie bei Webasto, erklärte der Manager: "Es ist ein absoluter Teufelskreis. Viele Unternehmen sind hochverschuldet. Diese Schulden sind in der Autoindustrie stark an Kennzahlen gebunden, wie Umsatzrenditen und Cashflows. Um diese einzuhalten, müssen die Unternehmen weiter sparen, um die Kreditgeber oder die Aktionäre weiter zu befriedigen. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden. Und da muss die Politik helfen, die Industrie wird das alleine nicht schaffen." (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2025 00:30 ET (04:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.