The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2025ISIN NameCH0485445982 NATIONW.BLDG 19/25 MTNCH0423279303 COBA 18/25 DL S.900DE000HLB3TH4 LB.HESS.THR.CARRARA07J/18XS1855473614 STADSHYPOTEK 18/25 MTNDE000SLB4014 LDSBK.SAAR OPF A401XS1853944921 ATRESMED.CO.D.MEDIO 18-25EU000A1G0DV6 EFSF 17/25 MTNXS2648075658 DT.BANK MTN 23/25XS2649033359 BMW FINANCE 23/25 FLR MTNXS2495355674 EASY TACTIC 22/25 REGSUS4193141094 HAVAS N.V. ADR/0,2US10600A1007 BRAZILIAN R.E. ADR 1US0433882067 ASAHI GR.HLDGS UNSP.ADR 1US8316052096 SM PRIME HDGS ADSUS80106T2006 SANRIO CO. LTD. ADRSUS44939R1041 IDP EDU. SPON.ADR 2XS1854532949 FRESE.MED.CARE MTN 18/25DE000DJ9AMB9 DZ BANK IS.A2664DE000NLB35S1 NORDLB 23/25US78398F1021 SCSK CORP. SP.ADR/0,5