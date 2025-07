Die Aktie von Daimler Truck hat am späten Montag noch etwas zulegen können. Unterstützung erhielt das Papier dabei von einem neuen Aktienrückkaufprogramm, das das Unternehmen zum Wochenstart angekündigt hat. Heute wird mit Spannung der Kapitalmarkttag in den USA erwartet. Analysten zeigen sich im Vorfeld optimistisch.Der Nutzfahrzeughersteller will weitere Aktien zurückkaufen. Wie Daimler Truck mitteilte, sollen ab dem zweiten Halbjahr für bis zu zwei Milliarden Euro eigene Anteile am Markt erworben ...

