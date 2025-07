EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kooperation/Auftragseingänge

SFC Energy AG erweitert US-Partnernetzwerk mit Connexa - 100% Verfügbarkeit für kritische netzunabhängige Stromversorgungslösungen Connexa integriert EFOY Pro Brennstoffzellen in anpassungsfähige, widerstandsfähige Hybrid-Stromversorgungssysteme

Starke regionale Präsenz im Süden und Südwesten der USA durch operative Standorte in Texas

Partnerschaft mit Fokus auf die Bereitstellung unterbrechungsfreier Stromversorgung für die Bereiche Öl und Gas, CCTV, industrielle Anwendungen, Telekommunikation und Landwirtschaft Brunnthal/München, Deutschland, 8. Juli 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, gibt eine strategische Handelspartnerschaft mit Connexa, einem in Texas ansässigen Systemintegrator, bekannt. Diese Allianz stärkt die Marktpräsenz von SFC im Süden und Südwesten der Vereinigten Staaten und markiert einen weiteren Meilenstein in der laufenden Expansionsstrategie von SFC in Nordamerika. Im Rahmen der Vereinbarung hat Connexa eine erste Bestellung für EFOY Pro Brennstoffzellen aufgegeben und wird die Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFCs) von SFC in seine leistungsstarken, netzunabhängigen Systeme integrieren. Dazu gehört beispielsweise der BGT-EFOY 24V Solar Trailer, eine mobile Hybrid-Stromversorgungslösung, die Solarkapazität mit der EFOY Pro-Serie kombiniert und so einen unterbrechungsfreien Betrieb selbst unter extremen Bedingungen gewährleistet. Die kompakten Brennstoffzellen der EFOY Pro-Serie erzeugen vollautomatisch Strom aus Methanol, sobald die Batterien einen vordefinierten Ladestand unterschreiten. Somit stellen sie eine nahtlose, emissionsarme Notstromversorgung sicher, für die weder manuelle Eingriffe noch Vor-Ort-Einsätze erforderlich sind. Mit einer autonomen Betriebsdauer von bis zu zwölf Monaten gewährleisten sie eine zuverlässige, kontinuierliche Stromversorgung und sind damit ideal für missionskritische Infrastrukturen, in denen maximale Verfügbarkeit essenziell ist. Dank seiner starken Präsenz im Süden und Südwesten der USA sowie wichtiger Standorte in Texas ist Connexa einzigartig positioniert, um die regionalen Marktanforderungen zu erfüllen - insbesondere für Kunden aus der Öl- und Gasindustrie, die robuste Stromversorgungslösungen für abgelegene und häufig herausfordernde Umgebungen benötigen. Seit 2006 hat sich das Unternehmen durch seine Expertise in den Bereichen robuste Gehäuse, mobile Einheiten und maßgeschneiderte Solarplattformen einen exzellenten Ruf auf dem Markt erarbeitet. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Strategie von SFC Energy, die eigene Präsenz in den USA durch Partnerschaften mit regionalen Experten auszubauen - Experten, die über umfangreiche Branchenkenntnisse, Kundennähe und eine etablierte Marktpräsenz verfügen. Hans Pol, COO der SFC Energy AG: "Die Partnerschaft mit Connexa ist eine strategische Ergänzung für unser wachsendes Vertriebsnetz in den USA. Dank seiner bewährten Kompetenzen, seiner lokalen Präsenz und des Vertrauens seiner Kunden ist das Unternehmen der ideale Partner, um den Einsatz der EFOY-Technologie in abgelegenen und netzunabhängigen Anwendungen weiter auszubauen. Durch die erste Bestellung beschleunigen wir die Einführung sauberer und zuverlässiger Energielösungen, die unseren Wachstums- und Nachhaltigkeitszielen entsprechen." Michael Postel, Präsident von Connexa: "Unsere Partnerschaft mit SFC Energy und die Integration von EFOY Pro Brennstoffzellen stärken unser Wertversprechen: autonome Plug-and-Play-Stromversorgungslösungen, die maximale Verfügbarkeit gewährleisten - unabhängig von Standort und Wetterbedingungen. Damit sind wir in der Lage, auch anspruchsvolle Branchen wie Öl und Gas, Sicherheit (CCTV) und Telekommunikation mit langlebigen, skalierbaren Systemen zu versorgen und gleichzeitig die Wartungs- und Betriebskosten zu senken." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



Über Connexa

Connexa baut robuste, netzunabhängige Stromversorgungssysteme, auf die sich Industrieunternehmen selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen verlassen können. Ob auf Ölfeldern, an Telekommunikationsstandorten oder für kritische Infrastrukturen - die Solar-, Hybrid- und USV-Plattformen von Connexa sorgen dafür, dass Geräte auch dann weiterlaufen, wenn Zuverlässigkeit unverzichtbar ist. Connexa hat seinen Sitz in der Nähe von San Antonio und kontrolliert jeden Schritt der Fertigung, von der Metallbearbeitung bis zur Verkabelung, um praxiserprobte, schnell einsetzbare und langlebige Systeme zu liefern. Die dreimalige Auszeichnung mit dem Inc. 5000 Award spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, reale Herausforderungen bei der Stromversorgung mit praktischen technischen Lösungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.connexa.com .



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



Connexa Kontakt:

Cierra Green

Sales Representative/Marketing Director

Tel. +1 832-269-2670

Email: cgreen@connexa.com

Web: connexa.com



