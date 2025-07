Mit einer zum Patent angemeldeten Formel und einer internationalen Expansion positioniert sich BioAro als Vorreiter im milliardenschweren Langlebigkeits- und Wellnesssektor

CALGARY, Alberta, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem bedeutenden Schritt, der Biotechnologie, präventive Gesundheit und globale Wellness-Trends miteinander verbindet, hat das kanadische Biotechnologieunternehmen BioAro die Einführung seines ersten Nutrazeutikums aus seiner neuen Nahrungsergänzungsreihe bekannt gegeben: Longevity+, eine zum Patent angemeldete, wissenschaftlich formulierte Kapsel, die durch die synergistische Integration mehrerer Moleküle ein gesundes Altern unterstützen soll. Nachdem die Zulassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bereits erteilt wurden, ist BioAro nun bereit für die Expansion nach Nordamerika, Europa, Großbritannien und darüber hinaus.

Die Einführung von Longevity+ erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da der globale Markt für Langlebigkeit und gesundes Altern bis 2030 voraussichtlich 44 Mrd. USD überschreiten wird, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Nutrazeutika, die über die grundlegende Nahrungsergänzung hinausgehen. Der Einstieg von BioAro in diesen Bereich ist alles andere als gewöhnlich. Es vereint modernste Forschung, klinische Erkenntnisse und Multi-Omics-Intelligenz - Kennzeichen seiner biotechnologischen Ursprünge - zu einem Produkt, das auf Wissenschaft basiert und nicht auf Hype.

Ein bahnbrechendes, umfassendes Protokoll für Langlebigkeit

Was Longevity+ auszeichnet, ist nicht nur seine Formel, sondern auch seine Philosophie: Einfachheit trifft auf Synergie. Jede Tagesdosis (zwei Kapseln) enthält eine wirkungsvolle Mischung aus Nicotinamid-Mononukleotid (NMN), Resveratrol, Coenzym Q10, Curcumin, Vitamin D und Vitamin B12 - Moleküle, die einzeln die Zellenergie, die Gesundheit der Mitochondrien, die Entzündungsmodulation und die kognitive Klarheit unterstützen. Frühere wissenschaftliche Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass sie in einem genau abgestimmten Verhältnis synergistische Effekte erzielen können, die ihre individuellen Vorteile verstärken und möglicherweise einen integrierten Weg zur Verlängerung der Gesundheitsspan bieten.

"Wir wollten nicht nur ein weiteres Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel sein", erklärt Dr. Anmol Kapoor, Gründer von BioAro. "Unsere Formel ist das Ergebnis jahrelanger präziser Gesundheitsforschung in den Bereichen Genomik, Metabolomik und personalisierte Medizin. Wir haben Longevity+ aus systembiologischer Perspektive entwickelt und uns dabei darauf konzentriert, wie Moleküle interagieren - nicht nur, wie sie einzeln funktionieren."

Vom Labor zum Alltag: Die globalen Ambitionen eines kanadischen Biotechnologieunternehmens

Die Nahrungsergänzungsmittelreihe basiert auf der langjährigen Erfahrung von BioAro in den Bereichen Präzisionsdiagnostik und KI-gestützte Multi-Omics und stellt das erste Gesundheitsprodukt des Unternehmens für Endverbraucher dar. Sie ist das Ergebnis jahrelanger komplexer Forschung und wurde in ein einfaches, tägliches Protokoll umgesetzt.

Mit der behördlichen Genehmigung und der Marktzulassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem der weltweit fortschrittlichsten Märkte für Innovationen im Bereich Gesundheit und Wellness, schließt BioAro derzeit Vertriebspartnerschaften in Nordamerika, Europa, Großbritannien, Indien und Südostasien ab. Das Unternehmen plant außerdem, Longevity+ in seine klinischen Langlebigkeitsprogramme zu integrieren, darunter personalisierte Gesundheitsbewertungen und digitale Wellness-Tracking, um ein umfassendes Ökosystem für Menschen zu schaffen, die proaktiv ihr Altern und ihre Vitalität steuern möchten.

Der Inhalt ist entscheidend

NMN (Nicotinamid-Mononukleotid) : Ein leistungsstarker NAD+-Vorläufer, der für die Gesundheit der Mitochondrien und die Zellreparatur unerlässlich ist.

: Ein leistungsstarker NAD+-Vorläufer, der für die Gesundheit der Mitochondrien und die Zellreparatur unerlässlich ist. Resveratrol : Ein Polyphenol, das dafür bekannt ist, Sirtuine zu aktivieren und die Vorteile einer Kalorienrestriktion nachzuahmen.

: Ein Polyphenol, das dafür bekannt ist, Sirtuine zu aktivieren und die Vorteile einer Kalorienrestriktion nachzuahmen. Coenzym Q10 : Unentbehrlich für den Herz- und Energiestoffwechsel, insbesondere bei älteren Menschen.

: Unentbehrlich für den Herz- und Energiestoffwechsel, insbesondere bei älteren Menschen. Curcumin : Ein stark entzündungshemmender und antioxidativer Wirkstoff aus Kurkuma.

: Ein stark entzündungshemmender und antioxidativer Wirkstoff aus Kurkuma. Vitamin D und B12: Unverzichtbar für die Immunregulation, die neurokognitive Gesundheit und den Stoffwechselhaushalt.



Diese Formulierung steht für eine Verlagerung hin zu einem systemischen Denken in der Nahrungsergänzung, bei dem das Ziel nicht darin besteht, den Körper mit isolierten Nährstoffen zu überlasten, sondern die Harmonie auf molekularer Ebene wiederherzustellen.

Zum Patent angemeldet, leistungsorientiert

Longevity+ befindet sich derzeit aufgrund seiner neuartigen Kombination und Verabreichungsmechanismus in der Patentprüfung. BioAro nutzt dabei seine firmeneigenen Forschungsergebnisse zur Optimierung der Nährstoffaufnahme und Bioverfügbarkeit. Klinische Pilotstudien befinden sich in Kanada und den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Planungsphase, wobei der Schwerpunkt auf der Verfolgung von Biomarkern liegt, um die Ergebnisse in realen Populationen zu validieren.

Die Zukunft des Alterns neu definieren

Mit seinem Einstieg in den Markt für Langlebigkeitspräparate plant BioAro nicht nur den Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln, sondern eine neue Erzählung rund um das Thema Altern zu entwickeln, in der Prävention und Leistungsfähigkeit aufeinandertreffen und wissenschaftlich fundierte Strategien fragmentierte Wellness-Ratschläge ersetzen.

"Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der Menschen ihr Altern proaktiv gestalten, unterstützt durch Daten, Präzision und leistungsfähige Wissenschaft", ergänzt Dr. Kapoor. "Longevity+ ist erst der Anfang."

Über BioAro

BioAro Inc. ist ein kanadisches Biotechnologie- und Präzisionsgesundheitsunternehmen, das sich auf Multi-Omics, KI-gestützte Diagnostik und Präventivmedizin spezialisiert hat. Mit Niederlassungen in Kanada, den USA, den GCC-Staaten, Südamerika, der EU und Großbritannien ist BioAro ein Pionier bei der Integration von Genomik, tragbarer Technologie und personalisierten Therapeutika in alltägliche Gesundheitslösungen.

Longevity+ ist eine Marke von BioAro Inc. Zum Patent angemeldet. Diese Aussagen wurden nicht von den Aufsichtsbehörden aller Rechtsordnungen geprüft. Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

