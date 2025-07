NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore von 360 auf 350 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die meisten diversifizierten Bergbaukonzerne dürften nach einem typischerweise langsamen Jahresstart von einer höheren Produktion im zweiten Quartal berichten, schrieb Ben Davis in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Der schwächere US-Dollar und die hartnäckige Inflation könnten jedoch zu einigen Enttäuschungen in puncto Kosten geführt haben. Sein Favorit unter den diversifizierten Sektorwerten ist Glencore, während er Rio Tinto am wenigsten bevorzugt./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 19:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00B4T3BW64

