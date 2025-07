NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Der Nutzfahrzeugbauer habe kurz vor einem Kapitalmarkttag ein neues Aktienrückkaufprogramm und Absatzzahlen für das zweite Quartal bekanntgegeben, schrieb Harry Martin am Montagabend. Die Rückkäufe begrüßt der Experte zunächst einmal in einem Sektorumfeld, in dem andere mit ineffizienten Bilanzen arbeiteten und der Aktionärsrendite keine Priorität einräumten. Es sei aber wahrscheinlich, dass auf dem Kapitalmarkttag keine wesentliche Verbesserung der Cashflow-Umwandlung angekündigt wird./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 17:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 17:18 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

© 2025 dpa-AFX-Analyser