Düsseldorf (ots) -Zum Amazon Prime Day 2025 bringt ECOVACS seine leistungsstärksten Reinigungs- und Gartenhelfer zu exklusiven Aktionspreisen in die Haushalte. Im Fokus stehen die Premium-Saugwischroboter mit OZMO ROLLER Technologie: Die DEEBOT X9 PRO OMNI, DEEBOT T80 OMNI und DEEBOT X8 PRO OMNI sorgen dank rotierender Wischwalze, konstantem Druck und kontinuierlicher Selbstreinigung für besonders gründliche, streifenfreie Reinigung - selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen. Begleitet werden sie von weiteren smarten Modellen wie dem DEEBOT T50 PRO OMNI, dem Mähroboter GOAT A1600 RTK für randgenaues Mähen per RTK-Navigation und dem kompakten WINBOT MINI für die mühelose Fensterpflege. Alle Geräte bieten zur Aktionswoche erhebliche Preisnachlässe von bis zu 44 Prozent.DEEBOT X9 PRO OMNI: Doppelte Power für kompromisslose SauberkeitDer DEEBOT X9 PRO OMNI kombiniert die OZMO ROLLER Wischtechnologie mit der kraftvollen BLAST-Saugtechnik für eine überlegene Reinigung auf allen Böden. Die rotierende Wischwalze mit 3.700 Pa Druck und 220 U/min löst hartnäckige Flecken und wird dabei permanent mit Frischwasser gespült - für hygienisch saubere, streifenfreie Ergebnisse. Parallel sorgt die 16.600 Pa starke BLAST-Saugkraft für höchste Staubaufnahme, auch auf Teppichen. KI-gestützte Navigation, ZeroTangle 3.0, präzise Randreinigung mit TruEdge 2.0 und eine hochentwickelte OMNI-Station mit 75 °C Heißwasserreinigung und 63 °C Trocknung machen den X9 PRO OMNI zum smarten Spitzenmodell für anspruchsvolle Haushalte.Den DEEBOT X9 PRO OMNI gibt es zum Amazon Prime Day für nur 935 Euro. Das ist eine Ersparnis von 564 Euro bzw. 38 Prozent.DEEBOT T80 OMNI: Kraftvolle Wischtechnologie trifft smarte SelbstreinigungMit der innovativen OZMO ROLLER Technologie sorgt der DEEBOT T80 OMNI für eine gründliche und hygienische Bodenreinigung. Die rotierende Wischwalze übt konstant 3.700 Pa Druck aus, wird kontinuierlich mit Frischwasser gespült und entfernt selbst festgetrocknete Flecken streifenfrei. Teppiche erkennt der Roboter automatisch und hebt den Mopp um 10 mm an - für saubere Ergebnisse ohne Rückstände. 18.000 Pa Saugleistung, präzise KI-Navigation, kantengenaues Wischen mit TruEdge 2.0 sowie ZeroTangle 3.0 für haarfreie Bürsten machen ihn zum Hightech-Helfer im Haushalt. Die wartungsarme OMNI-Station übernimmt Reinigung, Trocknung, Entleerung und Nachfüllen nahezu vollständig.Zum Amazon Prime Day gibt es den DEEBOT T80 OMNI für 658 Euro. Das ist eine Ersparnis von 441 Euro bzw. 40 Prozent.DEEBOT X8 PRO OMNI: Bewährte Reinigung mit Präzision und KomfortDer DEEBOT X8 PRO OMNI setzt auf das erfolgreiche OZMO ROLLER Wischsystem, das mit 4.000 Pa konstantem Druck und 200 U/min auch hartnäckige Flecken zuverlässig beseitigt. Die Wischwalze wird dabei kontinuierlich gespült - für hygienisch saubere Böden ohne Schlieren. Dank TruEdge 2.0 mit 3D-Kantensensoren werden selbst Ecken und Kanten präzise erreicht. Die vollautomatische OMNI-Station übernimmt Wischmoppreinigung mit 75 °C Heißwasser und Trocknung bei 55 °C, entleert den Staubbehälter selbstständig und dosiert Reinigungsmittel. Die AIVI 3D-Hinderniserkennung sorgt für reibungsloses Navigieren, während der YIKO-GPT Sprachassistent eine intuitive Steuerung per Sprache ermöglicht - smarte Reinigung, die sich im Alltag bewährt hat.Der DEEBOT X8 OMNI ist zum Prime Day für nur 835 Euro bei Amazon erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 464 Euro bzw. 36 Prozent.DEEBOT T50 PRO OMNI: Innovative Reinigungstechnologie für jeden HaushaltDer DEEBOT T50 PRO OMNI vereint kraftvolle Saugtechnik mit smarten Features für eine präzise und komfortable Bodenpflege. Mit bis zu 15.000 Pa Saugleistung beseitigt der Roboter Staub, Krümel und Tierhaare auch bei stärkerer Verschmutzung zuverlässig. Die adaptive TruEdge 2.0 Kantenreinigung, zertifiziert vom TÜV Rheinland, erreicht selbst schwer zugängliche Randbereiche. Dank ZeroTangle 2.0 wird Haarverwicklung effektiv vermieden. Die OMNI-Station übernimmt Absaugung, Wischmopp-Reinigung mit 75 °C heißem Wasser, Trocknung bei 45 °C und automatische Reinigungsmitteldosierung. Unterstützt wird das System durch den intelligenten YIKO-Sprachassistenten - für eine gründliche Reinigung mit minimalem Aufwand im Alltag.Zum Amazon Prime Day gibt es den DEEBOT T50 PRO für 499 Euro. Das ist eine Ersparnis von 400 Euro bzw. 44 Prozent.GOAT A1600 RTK: Präzises Mähen für große GärtenDer GOAT A1600 RTK wurde für anspruchsvolle Rasenpflege in mittelgroßen bis großen Gärten entwickelt. Mit 32V-Akku, Dual-Klingen-System und einer Schnittbreite von 33 cm mäht er bis zu 400 m² pro Stunde - effizient und kraftvoll. Die RTK-Navigation mit LiDAR und LELS-Technologie ermöglicht eine Positionierungsgenauigkeit von bis zu 2 cm. In Kombination mit TruEdge-Technologie mäht der Roboter randgenau - ganz ohne Nacharbeit. AIVI 3D erkennt über 200 Objekte, schützt Kleintiere und sorgt für Sicherheit im Garten. Die App-gesteuerte Höhenverstellung (3-9 cm), kabellose Einrichtung und Steigfähigkeit bis 50 % machen den GOAT A1600 RTK zum vielseitigen, vollautomatischen Mähhelfer für jede Umgebung.Der GOAT A1600 RTK kostet zum Amazon Prime Day nur 999 Euro. Das ist eine Ersparnis von 500 Euro bzw. 33 Prozent.WINBOT MINI: Kompakt, sicher und effizient - Fensterreinigung leicht gemachtDer WINBOT MINI ist der kompakteste Fensterreinigungsroboter von ECOVACS - perfekt für moderne Haushalte mit unterschiedlichsten Fenstertypen. Mit nur 55 mm Höhe passt er selbst an schwer zugängliche Stellen und sorgt dank Ultraschall-Doppeldüsen für streifenfreie Ergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch. Die präzise WIN-SLAM 3.0 Navigation steuert den Roboter sicher über Glasflächen - auch bei nur 2 mm breiten Rahmen. Drei Reinigungsmodi garantieren optimale Sauberkeit, während neun integrierte Sicherheitsfunktionen und 7.500 Pa Saugleistung für maximale Betriebssicherheit sorgen. Ideal für Fenster mit Gittern, Griffen oder in engen Nischen - der WINBOT MINI bringt klare Sicht mit minimalem Aufwand.Zum Amazon Prime Day gibt es den WINBOT MINI für nur 249 Euro. Das ist eine Ersparnis von 50 Euro bzw. 17 Prozent.DEEBOT mini zum Launch ab 1. Juli 100 Euro günstigerDer neue DEEBOT mini vereint starke Reinigungstechnologie mit modernem Design in Blau, Violett oder Grün. Mit seiner platzsparenden MINI-OMNI-Station, smarter Navigation und intuitiver App-Steuerung passt er perfekt in moderne Wohnkonzepte. Zum Start gibt es ihn vom 1. bis 14. 