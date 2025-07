© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Der insolvente Halbleiterspezialist Wolfspeed hat in den USA Gläubigerschutz beantragt und stellt sich neu auf. Ein ehemaliger Manager von ams Osram wird neuer Finanzchef. Die Aktie verdoppelt sich an nur einem Tag.Eine Neubesetzung im Vorstand hat am Montag für eine Kursexplosion in der Aktie von Siliziumcarbid-Spezialist Wolfspeed gesorgt. Das US-Unternehmen beruft den erfahrenen Manager Gregor van Issum zum neuen Finanzvorstand (CFO). Er soll seine Position Anfang September antreten und die Restrukturierung des insolventen Unternehmens in die Hand nehmen. Am Aktienmarkt löste die Personalie Euphorie aus. Die Aktie stieg im regulären Wall-Street-Handel um 95 Prozent und legte nachbörslich …