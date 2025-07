Eschborn (ots) -Die Armbanduhr kommt erstmals im kleinen Format von 30 Millimetern und schmiegt sich somit perfekt an zierliche Handgelenke an. Das Geheimnis dahinter: Der Schweizer Luxusuhrenhersteller hat sein Uhrwerk vollständig neu konzipiert und bietet höchste Präzision auf kleinem Raum. Die Zertifizierung als Master Chronometer bezeugt, dass die Uhr die anspruchsvollste Testreihe der Industrie bestanden hat und bescheinigt unter anderem eine Magnetfeldresistenz von bis zu 15.000 Gauß. "Das Schönste an dieser Uhr ist der Teil, der einem nicht sofort ins Auge fällt", sagt Raynald Aeschlimann, Präsident und CEO von Omega.Die Aqua Terra 30 mm Kollektion besteht aus zwölf verschiedenen Uhren und bietet so jeder Frau die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit durch die Wahl ihres Zeitmessers zum Ausdruck zu bringen. Es warten beispielsweise sportliche Edelstahlvarianten mit Zifferblättern in Blau, Lila, Schwarz und Weiß. Wer es eleganter mag, setzt auf die Modelle aus 18K Sedna- oder 18K Moonshine-Gold oder entscheidet sich für einen der Bicolour-Zeitmesser. Jede Referenz weist applizierte Stundenindizes und ein Datumsfenster bei 6 Uhr auf. Durch den transparenten Gehäuseboden aus Saphirglas kann das komplexe Kaliber bewundert werden.Begleitet wird die Lancierung dieser neuen Omega Damenuhr von einer Kampagne mit dem Titel "my little secret". Darin präsentieren Ashley Graham, Danielle Marsh, Tems, Ariana DeBose, Marisa Abela und Sunday Rose Kidman die neuen Modelle. Die modernen und sehr unterschiedlichen Frauen geben das Geheimnis der Aqua Terra 30mm untereinander weiter - ein Symbol für die Freude, etwas Wunderschönes mit anderen zu teilen.Weitere Informationen können Sie hier herunterladen: OMEGA Seamaster Aqua Terra 30mm (https://itsazrmgrswatchgroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sgrde-keshan_swatchgroup_net/EslXlkkBL9hMuYdIF6P6_tUBZ1j7nNF4U29YWSRlnLBsZQ?e=MP5QUX)Pressekontakt:The Swatch Group (Deutschland) GmbHHannah KesslerFrankfurter Straße 2065760 EschbornHannah.Kessler@swatchgroup.comOriginal-Content von: Omega, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157276/6072017