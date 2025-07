So kam zu einer Steuersenkung in Idaho die Befreiung von Steuern auf Edelmetalle hinzu. Gold, Silber, Platin und Palladium sind betroffen, dies in Form von Münzen oder Barren. Die Ersparnisse auf die Einkommenssteuer in Zusammenhang mit dem Verkauf von Edelmetallen werden damit erweitert. Die Haltung gegenüber Edelmetallen allgemein wird also wieder einmal optimistischer. Das Hauptverbraucherland China, immer von Interesse, importiert fleißig Gold aus Hongkong. Die chinesische Goldnachfrage scheint ...

