Der DAX ist stark in die Woche gestartet, doch kann sich die Rallye jetzt fortsetzen? Das steht jetzt bei Anlegern im Fokus. Außerdem heute wichtig: das steckt hinter den Kursbewegungen bei Glencore und Daimler Truck. Der DAX hat nach dem starken Wochenauftakt am Dienstag nur wenig Dynamik gezeigt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,11 Prozent auf 24.099,89 Punkte. Der MDax, der die mittelgroßen Unternehmen enthält, sank ...

