München (ots) -Mit den Tech Days Munich 2025 steht eines der zentralen Technologie- und Innovationsformate Bayerns im Mittelpunkt. Vom 16. bis 17. Juli 2025 geben im Münchner Werksviertel führende Köpfe aus Wissenschaft, Wirtschaft, Start-ups und Politik Einblicke in die neuesten technologischen Entwicklungen und Trends aus den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit.In diesem Jahr widmet sich die führende Tech-Plattform in Bayern den zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit: von Agentic AI und Robotik über erneuerbare Energien bis hin zu Europas digitaler Souveränität, der Mobilität der Zukunft und digitalen Gesundheitssystemen. Dabei ziehen sich Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit als verbindende Themen durch das gesamte Konferenzprogramm.Als Sprecher der diesjährigen Tech Days zählen unter anderem Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt und Digitalminister Dr. Fabian Mehring ESA-Astronaut Matthias Maurer, Geschäftsführer der Bayern Innovativ Dr. Rainer Seßner, Vorstandsmitglied der OHB-System AG Sabine von der Recke, der ehemalige Parlamentarische Staatssekretär Thomas Sattelberger, Chief Commercial Officer der UnternehmerTUM Geschäftsführer Christian Mohr, Kendra Rauschenberger, General Partner, Siemens Energy Ventures, Tristan Post vom AI Strategy Institute, Andrea Martin - CTO Ecosystem & Associations, IBM Deutschland GmbH, Sophia Rödiger, CMO, 1KOMMA5°, Kevin Maximilian Kron von Boston Dynamics, Matthias Kröner, Head of EMEA, Global Finance & Technology Network (GFTN), Andreas Lermann, Geschäftsführer von Munich Aerospace sowie zahlreiche Vordenker aus Forschung, Industrie und Venture Capital."Die Tech Days sind das Gipfeltreffen für Zukunftstechnologien in Bayern! Hier treffen Experten und Tech-Interessierte aus unterschiedlichen Branchen aufeinander, aus Startups, etablierten Unternehmen, aus der Forschung und Beratung. Das Potenzial für neue technologische Innovationen ist einzigartig. Deshalb unterstützt das Bayerische Wirtschaftsministerium seit vielen Jahren die Tech Days. Seien auch Sie ganz oben mit dabei!", betont Tobias Gotthardt, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie."Erleben Sie auf den Tech Days die neuesten Trends und Lösungen der digitalen Welt. Als zentrale Plattform für Innovationsförderung und Technologietransfer im Freistaat treiben wir bei der Bayern Innovativ GmbH High- und Deep-Tech-Trends branchenübergreifend voran. Als Brückenbauer zwischen Forschung und Unternehmen vermitteln wir gezielt Wissen, begleiten Innovationsprozesse und ermöglichen Kooperationen. Nutzen Sie in München die einmalige Tech-Plattform zum Networking, Wissensaustausch und zur Inspiration", erklärt Mitveranstalter Dr. Rainer Seßner, Geschäftsführer und CEO, Bayern Innovativ GmbH"Die TechDays Munich stehen für branchenübergreifende Innovation und sind der Taktgeber für technologische Souveränität. Hier vernetzen sich Start-ups, Mittelstand, Konzerne und Forschung - und genau in diesem Zusammenspiel entstehen die Impulse für neues, nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Die Strahlkraft reicht weit über Bayern hinaus", hebt Peter Möhring, Geschäftsführer des mitveranstaltenden Sicherheitsnetzwerks München e.V. hervor.Die Tech Days Munich 2025 (https://www.bayern-innovativ.de/events-termine/digitalisierung/detail/tech-days-2025/) finden vom 16. Juli bis zum 17. Juli von 10:00 bis 18:00 Uhr im Werksviertel Mitte, Speicherstraße, 81671 München statt.Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung journalistisch zu begleiten. Weitere Informationen zum Programm sowie zur Akkreditierung und Anmeldung unter: Tech Days 2025 (https://bayern-innovativ-shop.de/details/shop/veranstaltungen/aktion/show/veranstaltung/tech-days-2025.html).Über die Tech DaysDie jährlich vom Bayerischen Wirtschaftsministerium, der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur Bayern Innovativ GmbH und dem Sicherheitsnetzwerk München e.V. ausgerichteten Tech Days Munich (https://urldefense.com/v3/__https:/www.bayern-innovativ.de/detail/tech-days-2025__;!!AVBudQ!Ti0CsZHvHfm2Iop71V6EjbtGi0f734Ce6DyV-JOpNVXW0jc-4Jny5_fmomyul3Ew5xxYmdsOEoYQEY4d$) wurden 2014 gegründet und sind die zentrale Veranstaltung für Innovation und Technologie im Freistaat.Pressekontakt:COMMVISORYT: +49 89 96228999E: info@commvisory.dehttps://www.commvisory.de/Original-Content von: Tech Days Munich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180265/6072050