DJ Porsche-Absatz sinkt im 1. Halbjahr um 6 Prozent

DOW JONES--Porsche hat auch im zweiten Quartal weniger Sportwagen ausgeliefert. Wie der DAX-Konzern mitteilte, fielen die Auslieferungen in den ersten sechs Monaten um 6 Prozent auf 146.391 Fahrzeuge. Im ersten Quartal sackte der Absatz bereits um 8 Prozent ab. Starkes Wachstum in Nordamerika konnte die heftigen Einbrüche in China und Deutschland nicht ausgleichen. Von den Auslieferungen im Halbjahr waren 36,1 Prozent elektrifiziert, laut Porsche ein Plus von 14,5 Prozentpunkten.

In Nordamerika stiegen die Verkäufe in den sechs Monaten um 10 Prozent auf 43.577 Autos. In Deutschland brachen die Auslieferungen den weiteren Angaben zufolge um 23 Prozent auf 15.973 Autos ein, im restlichen Europa um 8 Prozent auf 35.381 Einheiten. Auf beiden Märkten war das Vorjahr überproportional stark gewesen. In China führte die angespannte wirtschaftliche Lage und die Wettbewerbsintensität zu einem Rückgang der Auslieferungen um 28 Prozent auf 21.302 Fahrzeuge.

Für das zweiten Halbjahr rechnet Vertriebsvorstand Matthias Becker laut Mitteilung mit einem weiterhin herausfordernden Umfeld.

July 08, 2025 03:22 ET (07:22 GMT)

