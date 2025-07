NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich ein gutes Stück von seinen zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte am Dienstagvormittag bei 1,1756 US-Dollar und damit etwa einen halben Cent über dem Stand vom Montagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1728 (Freitag: 1,1767) Dollar festgesetzt.

Der Dollar präsentierte sich gegenüber allen anderen wichtigen Währungen schwach. Thema des Tages sind die neuen handelspolitischen Entscheidungen der US-Regierung, die am Markt mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen wurden. Präsident Donald Trump verschob die Frist der bislang für diesen Mittwoch (9. Juli) angepeilten Zölle auf den 1. August.

Importaufschläge für viele Länder sind damit bis August zunächst vom Tisch - allerdings sind auch noch viele Details offen, unter anderem, wie die Europäische Union (EU) und die USA künftig Handel miteinander betreiben wollen. Für den US-Präsidenten stehen zunächst vor allem asiatische Länder im Fokus. So sollen für alle Waren aus Japan Zölle in Höhe von 25 Prozent erhoben werden. Derweil will sich Trump auch nicht gänzlich auf die Verbindlichkeit dieses Ultimatums festlegen.

"Die Trump-Administration scheint an einer weiteren Eskalation der Handelsstreitigkeiten kein Interesse zu haben", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Vielmehr möchte das Weiße Haus mit den jeweiligen Handelspartnern Zollvereinbarungen treffen. Dafür brauche es schlicht mehr Zeit. Die neue Frist habe dabei den Zweck, den Druck auf die Handelspartner zu erhöhen.

Es ist Gitzel zufolge auch davon auszugehen, dass es mit der Europäischen Union zu einer Lösung kommt. EU-Importe dürften vermutlich zukünftig mit einem US-Basiszoll von zehn Prozent versehen werden. Für einzelne Produktkategorien könnten sogar höhere Aufschläge fällig werden. Im Blick stünden dabei insbesondere spezielle Aufschläge für Autos und Autoteile./la/jsl/stk