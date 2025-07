Berlin (ots) -Lauter, lustiger, legendärer - das ist das Motto der Sonderausgabe von Walt Disney Lustiges Taschenbuchs (LTB) "LTB Heavy Metal". Ab dem 15. Juli 2025 können sich Heavy Metal-Fans auf sieben starke Rock-Comics freuen. Donald Duck ist Feuer und Flamme, tauscht Matrosenmütze gegen Festivalband und besucht mit seinen Neffen das größte Metal-Festival der Welt - das legendäre Quacken-Festival in der Nähe von Entenhausen. Da geht es heiß her und das im wahrsten Sinne des Wortes: Während Tick, Trick und Track im Music Camp an ihren musikalischen Talenten feilen, hat Donald schon die Gitarre im Anschlag und bringt die Boxen zum Glühen, um beim großen Metal Battle die Jury aus den Socken zu hauen. Egmont Ehapa Media ist sich sicher, dass aus dieser pfiffigen Idee, das wohl rockigste LTB aller Zeiten entstanden ist und präsentiert in Kooperation mit dem berühmten W:O:A Wacken Open-Air-Festival in Schleswig-Holstein das "LTB Heavy Metal".Auch Thomas Jensen und Holger Hübner, Gründer des W:O:A, zeigen sich begeistert: "Beim Wacken Open Air gibt es immer wieder vieles neues zu entdecken und zu erleben. Es freut uns sehr, dass neben der internationalen Community und vielen Bands nun auch Donald Duck und Freunde die gemeinsame Leidenschaft zur Musik mit uns teilen, ein lautes Statement: Metal ist für alle da - auch für Enten!"Zwischen krachenden Comic-Rock-Hits lädt das "LTB Heavy Metal" zu einem wilden Luftgitarren-Kurs ein, hält schwer relevante Fakten für den Metal-Smalltalk bereit und beinhaltet wichtige Tipps für die perfekte Ausrüstung zum Festivalbesuch."Wir freuen uns riesig über diese ungewöhnliche, aber umso spannendere Zusammenarbeit mit dem Wacken Open Air", sagt Jörg Risken, Publishing Director bei Egmont Ehapa Media. "Wir wollten unseren Fans etwas völlig Neues bieten und gleichzeitig die Brücke zwischen zwei scheinbar unterschiedlichen Welten schlagen."Das "LTB Heavy Metal" (D: EUR 9,99, A: EUR 10,50, SFR 16,50) ist ab dem 15.07.2025 im Handel und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich. Genau das passende Timing, um sich mit dieser Kult-Lektüre auf das berühmte Heavy Metal Festival in Wacken einzustimmen, welches vom 30.07. bis zum 02.08.2025 seine Tore öffnet.Übrigens! Disney-Zeichner Ferran Rodriguez rockt mit Stift und Feder am Mittwoch, den 30. Juli den LTB-Signierstand! Ab 15 Uhr im W:O:Art Zelt des Wacken Foundation Camps. Keep on Duckin!Für Interviews mit unserem LTB-Experten- und Wacken-Team, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6072075